La EMUI 14 era nell’aria, e durante il recente Mobile World Congress di Barcellona il produttore ha mostrato alcuni dei suoi prodotti (tra cui la serie Huawei Mate 60) proprio con questa versione preinstallata. In queste ore Huawei ha annunciato il lancio del programma beta della EMUI 14, svelando i modelli compatibili: scopriamo più da vicino la nuova versione, come aderire al programma di test e quali sono i primi smartphone a riceverla.

Huawei avvia il programma beta della EMUI 14: i modelli compatibili

Huawei starebbe pianificando il lancio ufficiale della EMUI 14 per la prossima estate, e dunque ci aspettano alcuni mesi di beta test per riuscire ad arrivare a una release stabile e priva di grosse problematiche. Quest’oggi il produttore ha ufficialmente avviato il programma beta per alcuni dei suoi smartphone di fascia alta, tra cui i più recenti delle serie P, Mate, Nova e della gamma pieghevole.

EMUI 14 dovrebbe risultare in parte simile ad HarmonyOS 4 e potrebbe offrire una status bar rinnovata e migliorata, con un aspetto generale più pulito rispetto alla precedente versione. I cambiamenti dovrebbero coinvolgere anche altri aspetti del sistema, come le icone, gli spazi, il font, le animazioni e non solo. In più, dovrebbero essere integrate nuove funzionalità per il comparto fotografico (come nuovi controlli dello zoom e il menu rapido sotto il pulsante di scatto), e nuove possibilità di personalizzazione.

Huawei ha rilasciato anche la lista dei primi modelli compatibili con EMUI 14 beta:

Nel corso delle prossime settimane potrebbero aggiungersi altri modelli, ma per il momento ci dobbiamo accontentare di quelli della lista qui sopra.

Come aderire al programma beta di EMUI 14

Il programma beta della EMUI 14 viene proposto in Europa attraverso l’apposita applicazione, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale seguendo questo link (qui se preferite l’inglese). Dovrebbero poter aderire gli utenti possessori di uno dei suddetti smartphone con a bordo la versione precedente (EMUI 13), anche se per il momento non sembra essercene traccia sul sito italiano.

Una volta scaricata e aperta l’app, è possibile iscriversi al programma beta accettando termini e condizioni ed eseguendo il login con il proprio Huawei ID (chi non ne ha uno può crearlo al momento). Nella lista dei progetti attivi (“Activities“) dovrebbe essere disponibile il beta test della EMUI 14: l’iscrizione non garantisce l’immediato download del nuovo firmware, dato che è necessario attendere l’approvazione (che normalmente richiede qualche giorno). L’update arriverà via OTA come qualsiasi altro aggiornamento.

Ovviamente bisogna avere la consapevolezza di dover probabilmente affrontare qualche bug o problema di stabilità nel corso dei test. Il nostro consiglio è di eseguire un backup dei dati più importanti prima di procedere con l’installazione, in modo da mettersi al riparo da eventuali criticità gravi. Durante il beta test è possibile inviare feedback attraverso l’apposita sezione dell’applicazione (“Report”). Nel caso, è possibile cancellarsi dal programma attraverso il comando “Sign out”, sempre all’interno dell’applicazione.

Avete intenzione di provare EMUI 14 beta o preferite attendere il rilascio della versione stabile?

Potrebbe interessarti: Recensione Huawei P60 Pro: maestro di fotografia