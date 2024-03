Google Maps è una di quelle app quasi imprescindibili per gli utenti e, vista la popolarità, Google è alla continua ricerca di funzionalità e miglioramenti da apportare all’app che è un punto di riferimento per ricerca di luoghi o punti di interesse, la creazione di itinerari e la navigazione, sia essa in auto, a piedi o coi mezzi pubblici.

Con l’intelligenza artificiale, app e servizi di Google stanno decisamente cercando di cambiare passo: lo scorso ottobre, in tal senso, il team di sviluppo ha annunciato l’implementazione nell’app della funzionalità Immersive View, svelata per la prima volta durante il Google I/O 2023, inizialmente disponibile soltanto a Firenze e Venezia per quanto riguarda le città italiane. Nelle ultime ore è stata implementata la funzionalità anche per la città di Milano.

Google Maps ora ci fa “immergere” in Milano

Immersive View è una funzionalità di Google Maps che rappresenta un nuovo modo per visualizzare l’anteprima di un percorso in ogni fase del viaggio, a prescindere dal mezzo utilizzato (auto, bici o a piedi).

Al rilascio sull’app per Android e iOS, la funzionalità era circoscritta ad alcune città internazionali di spicco come Londra, Amsterdam, Dublino, Los Angeles, New York, San Francisco, San Jose e Tokyo. Le uniche rappresentanti dell’Italia erano Firenze e Venezia che sono adesso state raggiunte da Milano.

Anche nel capoluogo lombardo, infatti, è possibile sfruttare Immersive View nella pianificazione di un percorso: come potete osservare dai seguenti screenshot, quando si inserirà una destinazione, prima di avviare la navigazione, comparirà un pop up caratterizzato da un cubo nell’angolo in basso a sinistra, sintomo della disponibilità di Immersive View (che è comunque in rollout in forma graduale).

Effettuando un tap su questo pop-up, accederemo al cuore di Immersive View che ci accoglierà con una sorta di video, segmentato svolta per svolta, per farci vedere dal vivo quale sarà il percorso che andremo ad affrontare. È possibile spostarsi avanti e indietro, anche nei singoli segmenti. È presente anche l’indicatore col tempo stimato per raggiungere la destinazione. Qui sotto potete vedere anche un breve estratto della demo.

La disponibilità di Lens in Maps si diffonde

Nel mese di gennaio era emerso che l’integrazione di Google Lens all’interno di Google Maps, utile per tutte le funzionalità legate alla realtà aumentata, sarebbe stata presto palesata dall’introduzione dell’icona dell’app (una fotocamera coi colori di Google) nella barra di ricerca di Maps.

Negli ultimi giorni sembra che tale modifica si stia diffondendo a macchia d’olio, raggiungendo un numero sempre maggiore di utenti. È quasi un atto dovuto da parte di Google che lo scorso ottobre aveva rinominato “Search with Live View” in “Lens in Map”.

