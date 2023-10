Google annuncia l’arrivo di aggiornamenti e novità per Google Maps pensati per facilitare la pianificazione e la navigazione, e che offrono un modo nuovo di effettuare ricerche ed esplorare i vari luoghi. Arrivano Immersive View per i percorsi e altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale: andiamo a scoprire insieme le novità.

Immersive View è disponibile su Google Maps

Google annuncia quest’oggi alcuni aggiornamenti legati all’intelligenza artificiale che consentono di pianificare e navigare con maggiore sicurezza, di fare scelte sostenibili e di trovare più rapidamente ispirazione per le cose da fare. Google Maps fornisce già più di 20 miliardi di indicazioni stradali ogni giorno, e con l’intelligenza artificiale vuole migliorare ulteriormente la pianificazione: durante il Google I/O della scorsa primavera è stata annunciata la funzione Immersive View per i percorsi, un nuovo modo per visualizzare in anteprima ogni fase del viaggio, indipendentemente dal tipo di mezzo utilizzato (auto, bici o a piedi). Questa novità inizia a essere disponibile da questa settimana per le prime città su Android e iOS: la lista comprende Firenze e Venezia per quanto riguarda l’Italia, ma ci sono anche Londra, Amsterdam, Dublino, Los Angeles, New York, San Francisco, San Jose e Tokyo.

Google ci fa un esempio, supponendo che l’utente voglia andare in bici da Santa Maria Novella a Piazzale Michelangelo a Firenze. Basta chiedere le indicazioni per le bici e toccare l’anteprima di Immersive View per vedere il percorso con un’apposita vista multidimensionale, dall’inizio alla fine. In questo modo le indicazioni risultano più precise e dettagliate, quasi come se ci si trovasse sul posto. C’è anche un cursore del tempo per pianificare quando partire in base alle informazioni utili, come il traffico simulato e le condizioni meteo. Tutto questo è possibile grazie all’IA, che fonde insieme miliardi di immagini Street View, satellitari e aeree. La casa di Mountain View sta aiutando gli sviluppatori a creare le loro esperienze immersive grazie a Photorealistic 3D Tiles.

Lens in Maps sfrutta IA e AR e aiuta ad ambientarci in un nuovo luogo

L’intelligenza artificiale consente di comprendere meglio l’ambiente circostante una volta arrivati da qualche parte, ad esempio alla stazione del treno o della metropolitana, o nel caso si stia cercando un negozio vicino. Lens in Maps serve proprio a questo: prende il posto di Ricerca con Live View e sfrutta IA e realtà aumentata per aiutare gli utenti ad ambientarsi. Basta toccare l’icona Lens nella barra di ricerca in alto e sollevare lo smartphone per trovare informazioni su bancomat, stazioni, ristoranti, bar, negozi nelle vicinanze e non solo. A partire da questa settimana Lens in Maps arriverà in più di 50 città sparse per il mondo, comprese Milano, Roma, Austin, Las Vegas, San Paolo e Taipei.

Negli Stati Uniti arriverà presto anche l’indicazione delle corsie HOV, utile per prendere decisioni più informate sull’arrivo a destinazione. In Europa invece, Google sta estendendo le informazioni riguardanti i limiti di velocità basate sull’intelligenza artificiale ad altri 20 Paesi. Entrambe queste novità saranno disponibili su Android e iOS e sulle auto con Google Built-in nei prossimi mesi.

Un aiuto per l’ansia da ricarica con le auto elettriche

I possessori di un’auto elettrica con familiarità con l’ansia da ricarica saranno felici di sapere che Google ha pensato anche a loro. A partire da questa stessa settimana, sulla base delle funzionalità nelle auto con Google integrato, i conducenti vedranno ora su Android e iOS informazioni ancora più utili sulle stazioni di ricarica, riguardanti ad esempio la compatibilità con il veicolo e la velocità di ricarica, per aiutare a trovare la stazione di ricarica più adatta alle esigenze. Visto che non è così raro trovare stazioni fuori uso, è anche possibile visualizzare quando una è stata utilizzata l’ultima volta. Queste novità sono in distribuzione a livello globale su Android e iOS.

Ispirazioni per le cose da fare e non solo

La ricerca all’interno di Google Maps si evolve per fornire ancora più risposte alle domande degli utenti, in modo da aiutarli a scoprire le cose da fare e a trovare ispirazioni in un luogo nuovo. Quando si cerca qualcosa di specifico su Maps, come il posto migliore per trovare un determinato prodotto o per svolgere una determinata attività, l’app può fornire risultati fotografici di ciò che si cerca, basati sull’analisi di miliardi di foto condivise della comunità di Google Maps. Questo grazie all’intelligenza artificiale e ai modelli avanzati di riconoscimento delle foto. Basta scorrere i risultati e toccare una foto per saperne di più e navigare direttamente. Questa novità è in rollout in Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, ma si estenderà in altri Paesi nel corso del tempo.

E per le volte in cui si ha una giornata libera e non si sa cosa fare? Presto si potranno vedere risultati di ricerca meglio organizzati per trovare “cose da fare” con suggerimenti tematici (mostre d’arte, ad esempio): basterà toccare i luoghi che interessano per saperne di più e salvare eventualmente le opzioni in un elenco consultabile successivamente.

Questi risultati tematici per attività e ristoranti saranno accessibili globalmente nelle prossime settimane su Android e iOS. Grazie a una ricerca condotta in Italia da Censuswide per conto di Google, abbiamo anche alcuni interessanti dati su Google Maps che riguardano l’utilizzo nel nostro Paese:

più del 90% degli intervistati ha dichiarato di trovare utile la possibilità di avere un’anteprima visiva del proprio percorso prima di mettersi in viaggio;

evitare il traffico e le strade trafficate (53%), sentirsi più sicuri (50%), più preparati (46%) e viaggiare con la famiglia (25%) sono le principali ragioni per cui gli italiani desiderano maggiori informazioni sui loro viaggi;

gli automobilisti trovano più utili le informazioni sui livelli di traffico (63%), sul percorso più veloce (54%) e sui parcheggi (49%) prima di mettersi in viaggio;

per i ciclisti l’accesso alle piste ciclabili lungo il loro percorso è la cosa più importante (71%); a seguire la tipologia di strada (48%), il sapere dove riporre la bicicletta (41%) e il percorso più veloce (40%);

il 50% degli intervistati che si spostano a piedi e utilizzano i mezzi pubblici hanno rivelato che vorrebbero anche conoscere in anteprima il percorso più veloce, avere accesso alle informazioni sul trasporto pubblico (40%) e avere informazioni che li aiutino a muoversi in sicurezza (39%).

