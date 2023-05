L’attesa è finita, il Google I/O 2023 è finalmente tra noi e con esso la miriade di novità con cui la casa di Mountain View ha intenzione di espandere le potenzialità dei propri servizi e plasmarne il futuro. Il tema centrale degli ultimi mesi del panorama tecnologico è indubbiamente l’intelligenza artificiale, oggetto del contendere dei vari colossi del settore, argomento ampiamente affrontato su queste pagine e che Google stessa, seppur a rilento rispetto alla concorrenza (vedi Microsoft con Open AI), sta gradualmente implementando in tutti i propri servizi al fine di espanderne le capacità oltre ogni immaginazione.

Dopo aver annunciato l’integrazione della propria intelligenza artificiale con servizi come Gmail, Google Docs nonché quella di Bard in una futura versione di Android, ecco che Big G, sul palco del keynote d’apertura dell’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori, ha annunciato una nuova integrazione con Google Maps, altro pilastro dell’ecosistema dell’azienda, che punta a offrire un’esperienza di utilizzo e di navigazione più immersiva che mai. Ecco tutti i dettagli.

Google Maps potrà prevedere il futuro dei vostri itinerari con Immersive View

La novità maggiormente degna di nota è l’implementazione della nuova Immersive View per gli itinerari grazie alla quale ottenere un’anteprima visuale computerizzata di ogni singolo segmento del percorso che abbiamo intenzione di percorrere attraverso una vista immersiva e incredibilmente accurata, nonché in tempo reale, dell’itinerario selezionato.

A rendere la magia possibile è l’intelligenza artificiale di Google grazie alla quale il colosso è in grado di fondere miliardi di immagini presenti in Street View con la mole di scatti aerei presenti sui propri database per dare vita a una versione digitale del mondo che ci circonda.

Oltre al fascino della riproduzione fedele della realtà, la vera chicca è rappresentata da uno slider posizionato nella parte inferiore dell’interfaccia in modalità Immersive View grazie al quale cambiare l’ora della giornata da visualizzare al fine di ottenere così un’anteprima del percorso scelto in base all’ora selezionata. È noto come lo stesso itinerario possa essere completamente differente in base al momento della giornata in cui lo si percorre.

Grazie a questa novità, Google è in grado di offrire una previsione del traffico atteso nonché alcune variabili atmosferiche quali l’indice della qualità dell’aria, la temperatura e le condizioni meteorologiche.

Peraltro, la funzione non esegue una stima delle condizioni future dell’itinerario ma si affida anche ai trend storici della zona per simulare in quali ore della giornata potremmo incontrare più traffico.

Disponibilità

Come spesso accade per queste novità il rilascio avverrà nei prossimi mesi in maniera graduale in alcune città selezionate tra cui annoveriamo: Amsterdam, Berlino, Dublino, Las Vegas, Londra, Los Angeles, New York, Miami, Parigi, Seattle, San Francisco, San Jose, Tokyo; tra queste figurano anche Firenze e Venezia.

Il vantaggio di Google in tal senso si cela dietro la capacità di implementare uno strumento dal potenziale immenso come l’intelligenza artificiale in un servizio utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo attraverso un’operazione di vera e propria democratizzazione dell’AI.

