Google Maps è una delle applicazioni più utilizzate dagli utenti nell’ambito della navigazione, il software sviluppato dal colosso di Mountain View può essere utilizzato direttamente dallo smartphone o in accoppiata con il sistema di infotainment dell’auto, motivo per cui il team di sviluppatori dedicato è costantemente impegnato nell’implementazione di alcune novità che possano semplificare e rendere più utile l’esperienza d’uso dell’app.

Di recente per esempio abbiamo visto come l’azienda abbia introdotto qualche modifica estetica all’interfaccia del software in questione, come in futuro sia prevista una funzionalità per mostrare le stazioni di ricarica con Plug and Charge, nonché qualche indizio su future novità lato sicurezza.

Per quanto in alcune occasioni Google annunci a gran voce le novità che vengono introdotte in Maps, a volte può capitare che passi del tempo prima che queste vengano realmente rese disponibili per tutti gli utenti ed è proprio il caso di oggi: un po’ a sorpresa e senza particolari annunci in merito, Big G sembra aver implementato una novità vista circa un anno fa, introducendo in Maps le indicazioni rapide.

Le indicazioni stradali rapide sono ora disponibili per tutti gli utenti

Molti di voi potrebbero non ricordare la novità in questione, anche perché oltre ad essere stata annunciata ormai un anno fa, era in parte oscurata da altre funzionalità; si tratta delle indicazioni stradali rapide (altrimenti dette indicazioni visibili), ovvero una funzione che permette all’utente di consultare le indicazioni direttamente dalla panoramica del percorso o dalla schermata di blocco, rendendo possibile visualizzare tutta una serie di informazioni finora disponibili solo nella modalità di navigazione completa (come l’orario di arrivo stimato aggiornato o dove fare la prossima svolta).

Per quanto tale funzionalità sembri al momento ampiamente disponibile, essa non è attiva di default: sarà sufficiente aprire Maps, cliccare sull’icona del vostro profilo in alto a destra, scegliere Impostazioni e poi Impostazioni di navigazione; a questo punto basterà scorrere la pagina per trovare, sotto alla voce Visualizzazione mappa, le nuove Indicazioni rapide durante la navigazione.

Come detto la nuova funzione sembra già ampiamente diffusa sulla maggior parte dei dispositivi, qualora così non fosse potete procedere aggiornando l’app di Google Maps attraverso il portale APKMirror (scaricando l’ultima versione disponibile), oppure affidandovi al caro e vecchio Google Play Store grazie al badge sottostante.

Potrebbe interessarti anche: Uno sguardo da vicino su Immersive View di Google Maps: arrivano le mappe del “futuro”