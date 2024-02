Google Maps continua a migliorare con il passare degli anni, e lo scorso ottobre ha iniziato ad accogliere una funzionalità davvero intrigante: stiamo parlando di Immersive View, presentata la scorsa primavera e che consente di avere una visione 3D più dettagliata delle strade da percorrere grazie all’intelligenza artificiale. Quest’oggi, con il contributo di un video, possiamo scoprire più da vicino come funzionerà la pianificazione del percorso attraverso Immersive View, ma anche come fa Google a creare questo tipo di mappa e altri dettagli.

Immersive View di Google Maps sembra venire dal futuro: in arrivo la pianificazione

L’annuncio della funzione Immersive View di Google Maps risale a maggio, ma l’arrivo concreto non è avvenuto prima del mese di ottobre, quando abbiamo iniziato a vedere qualcosa in diverse città sparse per il mondo (Italia compresa, partendo da Firenze e Venezia). Questa visione 3D dall’aspetto sempre più fotorealistico deve ancora essere ampliata a dovere: consente già di visualizzare strade e monumenti, anche con la possibilità di variare l’orario del giorno per visualizzare come sarà il luogo a una certa ora (con tanto di meteo di accompagnamento).

Nel video qui in basso di Cnet possiamo vedere una demo di come funzionerà la pianificazione di un percorso attraverso Immersive View, con l’anteprima della strada e le indicazioni sovrapposte. Nel corso degli anni, Google è riuscita a rendere la sua attrezzatura fotografica più portatile, riducendo il perso del modello originale e rendendolo utilizzabile in stile zaino. Grazie a questo, la mappa comprende anche strade non percorribili in auto, usando un misto di street view e di navigazione standard guarnito da intelligenza artificiale.

Modificando l’orario attraverso la barra in basso si possono inoltre vedere le già citate informazioni sul meteo (con previsioni e temperature previste), ma anche visualizzare come effettivamente dovrebbe essere la strada da percorrere in quel dato momento per quanto concerne il traffico (ci sono persino i gabbiani per rendere le immagini ancora più realistiche). Sembra quasi la mappa di un videogioco, vero?

Questa funzione faceva parte dell’annuncio dello scorso anno da parte di Google, ma ci è voluto un po’ per l’effettiva implementazione. Secondo quanto riferito, il rollout della pianificazione del percorso con Immersive View su Google Maps sta iniziando da alcune città specifiche, tra cui San Francisco, New York e Londra, ma nei prossimi mesi potremmo vederla in sempre più città. Questo tipo di visualizzazione può risultare decisamente più utile per muoversi nelle città che non conosciamo, rispetto alla classica mappa a cui siamo abituati, sia a piedi sia in auto.

Come promesso, vi lasciamo al video in questione. Per verificare di disporre della più recente versione di Google Maps sul vostro smartphone Android, potete seguire il badge in fondo per il Google Play Store.

