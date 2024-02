Ci avviciniamo al lancio di Samsung Galaxy A35 e Galaxy A55, gli smartphone Android di fascia media che Samsung dovrebbe lanciare a breve, qualora venissero rispettate le solite tempistiche scelte dal colosso sudcoreano.

I due dispositivi sono già da tempo protagonisti di numerose indiscrezioni e nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza delle specifiche tecniche complete di Galaxy A35, grazie all’attivissimo leaker Steve Hemmerstoffer (noto come @OnLeaks) che, all’inizio di gennaio, aveva diffuso parecchi render dall’aria ufficiosa del dispositivo. Grazie a un altro leaker di spessore come Evan Blass, invece, scopriamo nuove immagini (si aggiungono a quelle trapelate a metà febbraio) delle cover ufficiali che Samsung renderà disponibili per entrambi i dispositivi.

Samsung Galaxy A35 vuole alzare l’asticella

Secondo le ultime indiscrezioni condivise dal leaker @OnLeaks, l’atteso Samsung Galaxy A35 potrebbe rappresentare un buon compromesso tra i Galaxy A34 e Galaxy A54 del 2023, alzando l’asticella rispetto al predecessore diretto.

Dal punto di vista estetico, Galaxy A35 offrirà un design abbastanza in linea con il resto dell’attuale gamma smartphone di Samsung, mantenendo un posteriore piatto con fotocamere disposte a semaforo (e sporgenti singolarmente dalla scocca) e un anteriore, piatto ancora una volta, dominato dall’ampio display. I bordi laterali dovrebbero essere piatti anche loro, anche se raccordati da angoli arrotondati (in maniera simile a quanto proposto più recenti Galaxy S non Ultra). Dovrebbe essere mantenuta la certificazione IP67.

A proposito di display, se sul fronte della tecnologia (Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz) non dovrebbero esserci novità, il dispositivo saluta finalmente l’ormai anacronistico notch a goccia (relegato ormai a dispositivi di fascia molto bassa) presente fino al 2023 per sposare una soluzione decisamente più attuale, come il fratello maggiore, proponendo un foro circolare e centrato che ospita la singola fotocamera anteriore, prevista da 13 megapixel. I render trapelati, sembrano confermare comunque la presenza di cornici importanti. Dovrebbe essere confermato anche il lettore delle impronte digitali, ottico, sotto al display.

Il comparto fotografico principale triplo dovrebbe essere composto da un mix dei sensori presenti su Galaxy A34 e Galaxy A54. Il sensore principale dovrebbe essere quello da 50 megapixel (f/1.8 con PDAF e OIS) dell’A54; il sensore ultra-grandangolare dovrebbe essere quello da 8 megapixel (f/2.2) dell’A34 (un peccato); il terzo sensore dovrebbe essere sempre un sensore macro da 5 megapixel (f/2.4), analogo a quello presente sui due modelli 2023.

Andando oltre, dopo un anno di pausa (il modello 2023 è plasmato attorno al Dimensity 1080 di MediaTek), il SoC scelto da Samsung per Galaxy A35 tornerà a essere un Exynos, nello specifico l’Exynos 1380, lo stesso SoC che trovavamo a bordo di Galaxy A54. La piattaforma verrà affiancata da 6 o 8 GB di memoria RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD). Nulla di nuovo sotto al sole in questo caso.

Parlando di reti mobili, lo smartphone potrà sicuramente contare sul supporto alle reti 5G. Per quanto concerne la connettività, resta da scoprire se Samsung Galaxy A35 possa ereditare il supporto al Wi-Fi 6 da Galaxy A54 o si limiti a mantenere il supporto al Wi-Fi 5 che già offriva Galaxy A34. Saranno presenti poi Bluetooth 5.3, NFC, GPS e una porta USB-C.

La batteria integrata dovrebbe essere ancora una volta da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W. In ultimo, è praticamente certo che lo smartphone arrivi sul mercato con a bordo Android 14: l’unico nodo da sciogliere riguarda la versione della One UI che troveremo all’uscita; molto probabilmente, come fatto lo scorso anno, potrebbe essere l’ultima versione attualmente disponibile, ovvero la One UI 6.1 lanciata con i Samsung Galaxy S24 lo scorso gennaio.

Scheda tecnica completa e immagini trapelate

Di seguito riportiamo le presunte specifiche chiave dell’atteso Samsung Galaxy A35.

Dimensioni: 161,7 x 78 x 8,2 mm

x x Peso: 209 grammi

Display: Super AMOLED da 6,6″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MP5

(5 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 6 o 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

o (RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla , principale da 50 MP + ultra-grandangolare da 8 MP + macro da 5 MP

, principale da + ultra-grandangolare da + macro da Fotocamera anteriore: 13 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi dual-band , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh , supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W

, supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 6.1 basata su Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy A35, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa provvisoria.

Previous Next Fullscreen

Possibili prezzi e periodo d’uscita del dispositivo

Secondo quanto riportato, Samsung Galaxy A35 dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni, Awesome Ice Blue, Awesome Lemon, Awesome Lilac e Awesome Navy, e in due differenti configurazioni di memoria.

La configurazione “base”, quella con 6 GB di memoria RAM (e presumibilmente 128 GB di spazio di archiviazione), dovrebbe essere proposta in Europa al prezzo di 389 euro; la configurazione più spinta, quella con 8 GB di memoria RAM (e 256 GB di spazio di archiviazione), dovrebbe invece essere proposta in Europa al prezzo di 459 euro. Al netto di qualche piccola variazione da mercato a mercato (quantificata dal leaker in 20 euro), i prezzi sembrano in linea con quelli proposti sul predecessore Galaxy A34.

Non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale per Samsung Galaxy A35 e Galaxy A55, smartphone che, di consueto, vengono presentati contemporaneamente dal colosso sudcoreano. Considerando la mole di indiscrezioni trapelate, è lecito attendersi un lancio molto vicino: i Galaxy A34 e A54 vennero presentati il 15 marzo 2023; nel caso in cui Samsung avesse scelto una finestra analoga per gli attesi medio-gamma 2024, potrebbero mancare poche settimane al lancio.

Nuove immagini delle cover ufficiali di Samsung Galaxy A35 e A55

I Samsung Galaxy A35 e Galaxy A55 saranno accompagnati da un buon numero di cover ufficiali, già trapelate in precedenza e ora “confermate” dal noto leaker Evan Blass che ha condiviso nuovi render di alcune delle cover che saranno disponibili per i due dispositivi.

Nello specifico, i render diffusi riguardano le cover che probabilmente si chiameranno Smart View Wallet Case , Wallet Case e Standing Grip Cover; queste si affiancheranno alle più classiche cover in silicone trasparenti e semi-trasparenti.

Previous Next Fullscreen

La Smart View Wallet Case dovrebbe, pulita nella parte posteriore, dovrebbe offrire internamente, nella parte che protegge lo schermo, uno slot per le carte e una finestrella per visualizzare contenuti sempre presenti sullo schermo (come data e orario); la Wallet Case dovrebbe essere una cover semplice (solo posteriore) con l’aggiunta di una tasca per ospitare una carta; la Standing Grip Cover, invece, finora esclusiva delle serie Galaxy S e Galaxy Z, si caratterizza per una striscia di silicone, presente nella zona posteriore, che può essere ripiegata per formare uno “stand” per lo smartphone.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy A34: una scelta solida senza fronzoli e Recensione Samsung Galaxy A54 5G: ben bilanciato e capace di ottime foto