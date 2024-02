La serie Galaxy A di Samsung rappresenta ormai da anni una sicurezza per gli utenti alla ricerca di uno smartphone dall’elevato rapporto qualità prezzo e il 2024 non farà eccezione visto l’imminente lancio dei modelli Galaxy A55, A35 e C55 dei quali negli scorsi mesi abbiamo già conosciuto dettagliate informazioni in merito a specifiche, colori e design.

Di Samsung Galaxy A55 in particolare siamo a conoscenza delle caratteristiche tecniche chiave come fotocamere e la scelta del processore nonché il design e la disponibilità di colori al lancio.

Ebbene, nelle scorse ore un leak li ha scovati sui siti di certificazione coreani (NRRA) e cinesi (CMIIT) mostrandoli nelle prime immagini dal vivo confermando peraltro, l’imminente lancio, previsto proprio entro la fine del primo trimestre del 2024. Vediamo i dettagli.

Samsung Galaxy A35 si mostra in un’immagine dal vivo

Partiamo da Galaxy A35 il quale è apparso sulla piattaforma di certificazione coreana NRRA (National Radio Research Agency) nella prima immagine dal vivo e dalla quale possiamo notare l’ormai iconico design degli smartphone Samsung con il posizionamento delle fotocamere in alto a sinistra verticalmente e un’estetica minimale con bordi curvi.

Dalla pagina di certificazione apprendiamo che lo smartphone, il cui nome in codice è SM-A356N, potrà contare su un modulo fotografico triplo il quale, stando a leak precedenti, dovrebbe essere rinnovato in tutto a partire dal nuovo sensore principale da 50 Megapixel.

Sotto il cofano, stando a un recente leak opera di Geekbench, lo smartphone dovrebbe contare sul chipset Samsung Exynos 1380 che ha ottenuto un punteggio di 697 in single-core e di 2.332 in multi-core.

Sul sito di certificazione lo smartphone appare nella colorazione Awesome Navy e dovrebbe essere seguito al lancio dalle varianti Awesome IceBlue e Awesome Liliac.

Galaxy A55 e C55 scovati su un sito di certificazione cinese

Passiamo ora alla punta di diamante della fascia media di Samsung ovvero Galaxy A55 il quale è stato scovato – insieme al modello di fascia bassa C55 – sulla piattaforma di certificazione cinese CMIIT (China Ministry of Industry and Information Technology Identification) nel quale viene ritratto in alcune dettagliate immagini dal vivo.

Anche qui le considerazioni da fare riguardano il design che procede in totale continuità con quello degli scorsi anni propendo un’estetica essenziale, bordi piatti, cornici sottili e modulo fotografico triplo posizionato verticalmente in alto a sinistra.

A differenza dell’indiscrezione riguardante A35, in questo caso la pagina di certificazione svela la dotazione di 8 GB di RAM e 256 GB spazio di archiviazione .

Per quanto concerne le restanti specifiche tecniche, Samsung Galaxy A55 è sicuramente lo smartphone del quale siamo in grado di delineare una scheda tecnica più dettagliata: a partire dal processore Samsung Exynos 1480 (con 4 core per le prestazioni a 2.75 GHz e 4 core per l’efficienza a 2.05 GHz), una GPU Xclipse 530 (sviluppata in collaborazione con AMD) e l’interfaccia One UI 6.1 basata su Android 14.

Rimangono avvolte nel mistero le specifiche in merito al comparto fotografico anche se dovrebbero trattarsi di aggiornamenti incrementali visto il leitmotiv di questa nuova generazione di smartphone della Serie “A” del colosso.

Il lancio di Samsung Galaxy A55, A35 e C55 è ormai dietro l’angolo ed è lecito attendersi una gamma in grado di continuare l’eccellente lavoro svolto dall’azienda finora coniugando così un design moderno, una dotazione tecnica priva di lacune e la solita affidabilità Samsung, ormai marchio distintivo.

In copertina Samsung Galaxy A34 5G

