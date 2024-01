Samsung Galaxy A35 si mostra in una serie di immagini dall’aria ufficiale

La serie Galaxy A di Samsung rappresenta da anni un approdo sicuro per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia media capace di coniugare una dotazione tecnica senza grosse lacune e un supporto software senza eguali ad un prezzo interessante — specialmente qualche mese dopo il lancio, quando il prezzo subisce il primo fisiologico calo — e c’è da scommetterci che anche nel 2024 il produttore sudcoreano saprà tirare fuori qualche soluzione degna di nota: nelle scorse ore sono emersi in rete numerosi render dell’inedito Samsung Galaxy A35, che ci mostrano il dispositivo in ben tre colorazioni.

Design e colori di Samsung Galaxy A35 (leak)

Tornando alla serie Galaxy A di Samsung, una generazione dopo l’altra i modelli Galaxy A3x e Galaxy A5x sono soliti viaggiare a braccetto e neppure il prossimo anno faranno eccezione: i futuri Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A55 sono già stati protagonisti dei primi “rumor di coppia” e adesso, dopo che ieri era toccato al secondo, diamo un’occhiata al primo grazie ad una ricca carrellata di immagini dall’aria ufficiale.

Osservando le immagini riportate qui sotto, è impossibile non fare due considerazioni: la prima è che Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A55 dovrebbero avere esattamente lo stesso design; la seconda è che anche le colorazioni dei due modelli si preannunciano perfettamente sovrapponibili: Awesome Iceblue, Awesome Lilac e Awesome Navy. Insomma, messi uno di fianco all’altro, potrebbero risultare decisamente difficili da distinguere. Dal punto di vista estetico, salta subito all’occhio il cosiddetto Key Island button design, vale a dire la lieve sporgenza introdotta dal produttore sul lato destro del dispositivo per riunire i classici tre tasti fisici. Questa novità estetica ha già debuttato ufficialmente il mese scorso, esibita dai nuovi Samsung Galaxy A15 e A25.

Per il resto, Samsung Galaxy A35 è completamente piatto con bordi stondati e non sembra fare sfoggio del frame in metallo di cui si era parlato nelle scorse settimane. Dal momento che non si vedono linee per le antenne, si può presumere che lo smartphone abbia un frame in plastica: proprio questo dettaglio lo distingue dal più costoso Galaxy A55, sul cui frame in metallo le linee delle antenne sono invece ben visibili. Anteriormente, il passaggio dal notch a U al foro per la fotocamera anteriore costituisce un apprezzabile svecchiamento estetico, ma le cornici rimangono piuttosto spesse e non perfettamente simmetriche (quella inferiore è più pronunciata). Il retro dello smartphone non riserva particolari sorprese: ci sono tre fotocamere posteriori accompagnate da un flash LED, ogni elemento con un proprio ritaglio nella cover posteriore.

Cosa aspettarsi da Samsung Galaxy A35

Messo da parte il discorso relativo al design e alle colorazioni del nuovo Samsung Galaxy A35, è giusto parlare dei miglioramenti tecnici attesi. Rispetto al comunque apprezzato Samsung Galaxy A34 — che vedete nell’immagine di copertina e di cui potete leggere a questo link la nostra recensione —, il nuovo modello dovrebbe segnalarsi per un comparto fotografico rinnovato e migliorato: la novità più significativa, o meglio l’unica sarebbe legata al sensore principale da 50 megapixel, che dovrebbe prendere il posto di quello da 48 megapixel del modello precedente — comunque capace di restituire scatti apprezzabili in relazione alla fascia di prezzo; il resto dovrebbe rimanere inalterato, incluso il sensore fotografico anteriore da 13 megapixel.

Allo stato attuale, la scheda tecnica di Samsung Galaxy A35 rimane avvolta nel mistero, anche se il modus operandi della casa sudcoreana ci permette di escludere stravolgimenti: con ogni probabilità, ci troveremo di fronte al classico aggiornamento “incrementale”, scevro da particolari guizzi o sorprese. Di sicuro, il dispositivo vanterà il solito ottimo supporto software di Samsung.

