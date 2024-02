Torniamo a parlare di Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A55 il cui lancio è ormai dietro l’angolo e che negli ultimi giorni sono stati tra i protagonisti principali della macchina delle indiscrezioni che ne ha svelato dapprima le specifiche tecniche chiave e poi tutte le colorazioni con tanto di render dettagliati.

Ebbene, la giostra sembra non volersi fermare qui: un nuovo leak ha infatti svelato tutte le cover ufficiali dei due modelli del colosso sudcoreano tra cui una novità per la gamma. Scopriamole insieme.

Ecco le cover ufficiali di Samsung Galaxy A35 e Galaxy A55, con una gradita sorpresa

La fuga d’informazioni è opera del portale Appuals il quale ha scovato e diffuso in rete tutte le cover ufficiali di Samsung Galaxy A35 e Galaxy A55; il leak in questione, peraltro, non fa che confermare ufficiosamente il design e le scelte estetiche di Samsung che si appresta a riproporre la ricetta vincente già utilizzata negli anni scorsi: Samsung Galaxy A55 e Samsung Galaxy A35 condividono praticamente tutte le scelte estetiche, sia per quanto concerne il design — dalle forme, al posizionamento di elementi come le fotocamere posteriori e quella anteriore fino al nuovo Key Island per i tasti fisici — che per la scelta delle colorazioni, uguali in tutte le cover dei due modelli.

Iniziamo la carrellata con le classiche cover in silicone che puntano a offrire una discreta protezione senza alterare troppo il design dei due smartphone; le cover in questione saranno disponibili in tre colorazioni – le stesse dei due smartphone, peraltro – ovvero nera, lime e lilla.

Un’altra gamma di cover offerta da Samsung è quella a portafoglio con tanto di ritaglio nella parte superiore destra per poter consultare velocemente l’ora, la batteria e le notifiche; Samsung la chiama Smart View Wallet e sarà disponibile in tre colorazioni: nera, bianca e viola.

Tralasciando le tradizionali cover in silicone trasparenti e semi-trasparenti, la novità più interessante è rappresentata dalla disponibilità della cover Standing Grip, una soluzione solitamente esclusiva della gamma S e Z di dispositivi dell’azienda ma che questa volta sbarca anche su Samsung Galaxy A55 (niente A35, invece).

La particolarità della cover – come si evince dalle immagini – è offerta dalla possibilità di piegare la striscia posteriore di silicone per trasformarla, all’occasione, in uno stand per lo smartphone senza rinunciare alla comodità di una cover tradizionale con parte posteriore piatta.

Questa ennesima indiscrezione rende evidente ancor di più come il lancio di Samsung Galaxy A35 e Galaxy A55 sia ormai imminente; i due modelli ormai non hanno quasi più segreti pertanto non ci resta che attendere la presentazione ufficiale o l’ennesima fuga d’informazioni che non mancheremo di raccontarvi.

