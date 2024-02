Con cadenza quasi quotidiana Google continua costantemente ad aggiornare il proprio parco applicazioni per introdurre nuove funzionalità, per riorganizzare internamente le funzionalità presenti o per sistemare l’interfaccia, rendendola coerente con quelli che sono i dettami del Material You.

Google Contatti è uno dei servizi offerti dal colosso di Mountain View ai propri utenti, consente loro di sincronizzare con l’account Google tutti i contatti presenti nella propria rubrica telefonica, così da averli a disposizione su qualsiasi dispositivo sia stato associato al medesimo account.

Negli ultimi mesi e settimane, l’applicazione ha accolto numerose novità – siano esse presenti sul canale stabile o tramite flag nascosti – che ne hanno migliorato la stabilità e arricchito indubbiamente l’esperienza utente come il meteo e l’ora nelle località di un contatto, numerose modifiche estetiche, una sezione dedicata alle suonerie personalizzate e per ultima la condivisione della posizione dei contatti grazie all’integrazione con Google Maps. Ora l’applicazione starebbe celando alcune interessanti novità che si celano dietro dei flag sperimentali per sviluppatori, scopriamole insieme.

Google Contatti potrebbe rinunciare al menu hamburger e accogliere un nuovo widget

Nelle scorse ore, grazie alla segnalazione del solito @AssembleDebug sul canale Telegram GApps Flags & Leaks e tramite il portale TheSpAndroid, scopriamo qualche altra novità “nascosta” all’interno dell’app, emersa solo grazie all’attivazione di alcuni (non meglio precisati) flag sperimentali per sviluppatori comparsi a partire dalla versione 4.26.

Con i flag abilitati l’applicazione accoglie una nuova UI che, come si può notare dalle schermate sottostanti, farebbe a meno del tradizionale menù hamburger (quello con tre linee orizzontali per accedere ai tab aggiuntivi, per intenderci) in favore di un’icona per filtrare i contatti in base al numero di telefono, mail e azienda; peraltro, nell’angolo inferiore destro fa la sua comparsa il nuovo pulsante flottante (FAB) con un “+” per aggiungere rapidamente un nuovo contatto al proprio elenco.

In aggiunta i nuovi flag nascosti portano in dote all’applicazione un inedito widget che consente di selezionare un contatto del quale mostrare i messaggi direttamente dal widget stesso, un’opzione particolarmente comoda per tenere traccia della conversazione con un contatto importante direttamente dalla schermata principale del dispositivo.

Al momento della stesura di questo articolo, l’informatore AssembleDebug ha segnalato come non sia a conoscenza delle tempistiche di rilascio di entrambe le funzioni le quali, per il momento, rimarranno nascoste dietro i suddetti flag sperimentali per sviluppatori, in attesa di un rilascio graduale nel canale stabile dell’app.

Come aggiornare (o scaricare) l’app

Le novità descritte poco sopra sono nascoste all’interno della versione 4.26.x dell’app Google Contatti per dispositivi Android, che risulta già da alcuni giorni in distribuzione attraverso il Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante).

Come accennato, le suddette funzioni rimarranno per il momento nascoste ma nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto questa versione e vogliate comunque installarla, potete procedere con l’installazione manuale del pacchetto APK, scaricabile tramite il portale APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’app seguendo questo link).

Va comunque segnalato, per completezza d’informazione, che molte delle novità di Google Contatti vengono rilasciate “lato server” da parte di Google e quindi potrebbero essere distribuite per tutti in futuro, senza la necessità di un nuovo aggiornamento dell’app; vi terremo comunque aggiornati.

Potrebbe interessarti anche: Google punta a migliorare lo streaming mobile e i quadranti di Wear OS

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.