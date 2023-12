Dopo i primi avvistamenti dello scorso maggio, sembra che Google abbia effettivamente avviato il rollout della funzione di condivisione della posizione in tempo reale di Google Maps all’interno di Google Contatti. Si tratta dell’ennesima novità che avvicina i vari servizi di Big G, che ormai risultano sempre meno “separati” su Android.

Google Contatti e Google Maps a braccetto per la condivisione della posizione

Alla fine di maggio iniziarono a spuntare le prime indicazioni riguardo la condivisione in tempo reale all’interno di Google Contatti, insieme ad altri cambiamenti a livello di design, ma in questi giorni sembra proprio che la distribuzione stia raggiungendo diversi utenti. A partire dalla versione 4.22.37.586680692 dell’applicazione, potreste ritrovarvi questa nuova funzione che va a integrare l’eventuale condivisione della posizione di un contatto, ovviamente nel caso quest’ultimo l’abbia attivata.

Al di sotto delle varie opzioni per chiamare, inviare messaggi, e-mail e così via, potreste trovare una sezione relativa a Google Maps che mostra l’ultima posizione condivisa e la possibilità di aprire la mappa per visualizzarla. In quest’ultimo caso potreste anche ottenere indicazioni su come raggiungere la posizione, o persino impostare delle notifiche che avvisino quando il contatto arriverà nelle vicinanze.

Avviare la condivisione della posizione su Google Maps è davvero semplice: non dovete fare altro che aprire l’app e optare per “Condivisione della posizione” all’interno della sezione che si apre premendo sull’immagine del profilo in alto a destra. Qui potete scegliere per quanto tempo farlo e con quali contatti.

La nuova integrazione di Google Maps all’interno di Google Contatti è in distribuzione in questi giorni. Non sembra esserci modo di forzarne l’arrivo, ma potete sempre verificare di disporre della più recente versione dell’app seguendo il badge qui in basso per il Google Play Store. Avete già ricevuto la nuova funzione?

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel Watch 2: prezzo salato per miglioramenti dovuti