Nonostante l’enorme successo a livello globale, il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, studiando nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca.

E nelle scorse ore è stato annunciato un nuovo modo che consentirà agli utenti di organizzare gli eventi su WhatsApp, soluzione che dovrebbe aiutare questo servizio di messaggistica a divenire sempre più apprezzato.

Due novità in arrivo su WhatsApp

Attraverso gli eventi diventa più semplice organizzare degli incontri direttamente su WhatsApp: così come viene spiegato dagli sviluppatori, infatti, chiunque potrà creare un evento a cui gli altri membri di un gruppo potranno rispondere, in modo che tutti possano sapere chi vi prenderà parte.

Inoltre, gli ospiti potranno anche trovare l’evento nella pagina delle informazioni del gruppo e coloro che parteciperanno riceveranno una notifica nel momento in cui l’evento si avvicina.

Il team di WhatsApp ha precisato che gli eventi arriveranno prima nei gruppi che appartengono a una Comunità e verranno poi estesi a tutti i gruppi nei prossimi mesi.

Un’altra novità in arrivo è rappresentata dalle risposte nei Gruppi degli annunci, soluzione che dovrebbe consentire agli amministratori di “ascoltare” i feedback dei propri membri, mantenendo questi gruppi un luogo facile in cui aggiornarsi su ciò che accade. Le risposte vengono raggruppate e ridotte a icona e le notifiche sono disattivate per tutti.

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione è disponibile anche nel Google Play Store:

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.