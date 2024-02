Gli aggiornamenti per gli smartphone Android non si fermano mai, vista la quantità di modelli sul mercato. In queste ore vi segnaliamo in particolare novità per la serie Redmi Note 11, che sta iniziando ad accogliere l’update a HyperOS, e per OnePlus 9R, che sta ricevendo una nuova versione di OxygenOS (anzi, due). Andiamo a scoprire insieme tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamento serie Redmi Note 11

La serie Redmi Note 11 sta iniziando a ricevere l’atteso aggiornamento a HyperOS. Già i giorni scorsi avevamo iniziato a segnalarvelo per il modello Redmi Note 11 Pro 4G, ma in queste ore la distribuzione si sta allargando anche ad altri modelli della gamma, tra cui proprio Redmi Note 11. Le versioni in rollout sono in particolare 1.0.3.0.TGCMIXM (Redmi Note 11), 1.0.3.0.TGKMIXM (Redmi Note 11 NFC) e 1.0.2.0.TGDMIXM (Redmi Note 11 Pro 4G).

Come già anticipato, l’update per questi smartphone non comporta il passaggio ad Android 14, purtroppo. Ne consegue che, restando ad Android 13, la quantità di novità sia un po’ ridotta rispetto a quelle proposte su altri modelli. Ricordiamo che Xiaomi cita solitamente i seguenti cambiamenti con il passaggio a HyperOS, anche se non si tratta di novità esaustive ed è possibile che non tutte quelle elencate vengano proposte su questi modelli specifici:

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva

I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema

Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura

Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo

Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Le tue foto sono opere d’arte sulla schermata di blocco, arricchite da molteplici effetti e rendering dinamico

Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori

Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata

Il download richiesto non è particolarmente contenuto, visto il passaggio a HyperOS: parliamo di più di 1 GB.

Novità aggiornamento OnePlus 9R

Aggiornamenti in distribuzione anche per OnePlus 9R. Lo smartphone Android sta iniziando a ricevere a partire dall’India due update, uno dedicato a chi ha già aggiornato ad Android 14 e OxygenOS 14 e uno per chi è ancora a OxygenOS 13 e Android 13. Si tratta in particolare di OxygenOS 13.1.0.586 e OxygenOS 14.0.0.301, più precisamente con i firmware LE2101_13.1.0.586(EX01) e LE2101_14.0.0.301(EX01).

Le novità sono diverse. OxygenOS 13.1.0.586 porta le patch di sicurezza di febbraio 2024 e la rimozione della funzione di streaming in background nella Smart Sidebar. I cambiamenti di OxygenOS 14.0.0.301 includono invece le patch di sicurezza di gennaio 2024, miglioramenti di stabilità e performance del sistema, miglioramenti nella durata della batteria in alcuni scenari, la soluzione a un problema con l’icona delle impronte digitali che poteva rimanere sullo schermo anche dopo lo sblocco, miglioramenti nella stabilità della Fotocamera e la rimozione della funzione di streaming in background nella Smart Sidebar.

Come aggiornare serie Redmi Note 11 e OnePlus 9R

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA sulla serie Redmi Note 11 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“. Su OnePlus 9R il percorso da seguire varia leggermente: non dovete fare altro che andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

