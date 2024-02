Come preventivato, questo pomeriggio OnePlus ha presentato il suo nuovo smartwatch durante il Mobile World Congress 2024: stiamo parlando di OnePlus Watch 2, che arriva a distanza di tre anni dal precedente modello. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul nuovo dispositivo Wear OS della casa cinese, che risulta già acquistabile in offerta lancio.

OnePlus Watch 2 è ufficiale con Dual-Engine e doppio sistema operativo

OnePlus ritorna sul mercato degli smartwatch e lo fa con un prodotto molto particolare, che fa segnare il debutto di Wear OS sui prodotti dell’azienda e che offre una soluzione interessante per migliorare l’autonomia. OnePlus Watch 2 offre una scocca in acciaio inossidabile, un cinturino in silicone e un vetro in cristallo di zaffiro con curvatura 2.5D: quest’ultimo protegge un pannello AMOLED da 1,43 pollici a risoluzione 466 x 466, con luminosità di 1000 nit. A disposizione certificazione IP68 contro acqua e polvere, resistenza fino a 5 ATM e certificazione MIL-STD-810H per le condizioni estreme.

Lo smartwatch integra una soluzione Dual-Engine, che combina i chipset Qualcomm Snapdragon W5 e BES2700 (quest’ultimo per le operazioni a basso consumo), supportati da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. I due chip sono affiancati da due sistemi operativi, Wear OS e RTOS, che vengono utilizzati dal dispositivo in modo alternato a seconda dell’operazione da svolgere, senza che l’utente se ne accorga. Nel caso sia necessario rispondere a un messaggio si può sfruttare Wear OS e la sua possibilità di installare app di terze parti (come WhatsApp, giusto per citarne una), mentre per altre funzioni più semplici o per il monitoraggio della salute vengono sfruttati RTOS e i suoi consumi energetici ridotti.

Grazie alla sua batteria da 500 mAh e alla soluzione Dual-Engine, OnePlus Watch 2 promette fino a 100 ore di utilizzo in Smart Mode o fino a 48 ore di utilizzo pesante. In modalità risparmio energetico, si possono raggiungere i 12 giorni di autonomia, praticamente una durata da smartband. Lo smartwatch è compatibile con la ricarica rapida VOOC Fast Charging da 7,5 W, che consente di tornare al 100% in un’ora.

Le funzionalità sono complete e comprendono il monitoraggio dell’attività fisica e del battito cardiaco 24 ore su 24, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il livello di calorie, passi, stress, qualità del sonno e così via. Tutto risulta visualizzabile attraverso la companion app OHealth, compatibile solamente con gli smartphone Android. Tra gli sport compatibili abbiamo la corsa, il tennis, lo sci e non solo: durante la corsa, ad esempio, lo smartwatch può analizzare alcuni aspetti e aiutare a migliorare. Vista la presenza di Wear OS, non potevano ovviamente mancare il GPS (a doppia frequenza) e la connettività NFC per i pagamenti in mobilità.

Proprio il sistema operativo di Big G garantisce la possibilità di utilizzare i servizi di Google come Google Assistant, Google Maps, Google Wallet, Google Calendar, Gmail, Keep e così via. Il quadrante può essere personalizzato con 20 watchface preinstallate e altre 80 (e più) scaricabili.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di OnePlus Watch 2:

display AMOLED da 1,43 pollici a risoluzione 466 x 466, con vetro 2.5D e luminosità di 1000 nit

doppio processore, Qualcomm Snapdragon W5 e BES2700

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth, Wi-Fi, ,NFC, GPS (L1 + L5), Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS

sensori: accelerometro, giroscopio, sensore ottico per battito cardiaco e SpO2, sensore geomagnetico, sensore di luminosità, barometro

certificazione IP68 contro acqua e polvere, 5 ATM, MIL-STD-810H

batteria da 500 mAh con ricarica VOOC Fast Charging da 7,5 W

sistema operativo: Wear OS 4

compatibilità: Android 8.0 Oreo e Google Mobile Services 23.45.23 in avanti

dimensioni e peso: 47 x 46,6 x 12,1 mm, 80 g (49 g senza cinturino)

Prezzi, uscita e offerta lancio di OnePlus Watch 2

OnePlus Watch 2 è già disponibile all’acquisto in offerta lancio tramite il sito ufficiale del produttore. Lo smartwatch viene proposto al prezzo consigliato di 329 euro, ma fino alla fine di marzo è possibile portarselo a casa con 30 euro di sconto, a 299 euro. Lo sconto aumenta (del 20%) in caso di acquisto in bundle a uno smartphone OnePlus, o in caso di adesione al programma dedicato agli studenti (10%).

Non è finita qui, anzi: acquistando OnePlus Watch 2 entro il 3 marzo 2024 è possibile ottenere in omaggio le cuffie OnePlus Buds 3 (valore di 99 euro), mentre acquistandolo dal 4 al 31 marzo si otterranno in regalo le cuffie OnePlus Nord Buds 2. Ricordiamo che chi ha eseguito l’iscrizione prima del lancio può contare su uno sconto fino a 80 euro totali. Secondo quanto riferito, collegando un dispositivo OnePlus al Red Cable Club (il programma fedeltà della casa cinese) si può ottenere uno sconto aggiuntivo di 50 euro sull’acquisto dello smartwatch.

Chi è interessato può seguire il link qui sotto per passare al sito ufficiale. Due le colorazioni tra cui scegliere: Black Steel e Radiant Steel

Acquista OnePlus Watch 2 in offerta lancio

