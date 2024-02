Giornate a dir poco frenetiche quelle di Xiaomi al Mobile World Congress 2024 di Barcellona; negli scorsi giorni l’azienda ha rinnovato completamente il proprio portafoglio di prodotti in quasi ogni segmento: dal lancio della famiglia Xiaomi 14 tra cui il modello base (qui la nostra recensione, spoiler: ci è piaciuto parecchio) e Ultra (entrambi in arrivo anche in Italia) annunciati con il motto “Obiettivo leggenda” su scala globale assieme al tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 e agli indossabili Xiaomi Watch 2, Xiaomi Smart Band 8 Pro e Xiaomi Watch S3.

Il colosso cinese non sembra volersi fermare qui e, proprio in occasione della kermesse del MWC ha annunciato il programma degli aggiornamenti in arrivo nei prossimi mesi per la propria HyperOS e quali dispositivi la riceveranno; in particolare, l’annuncio fa riferimento alla prima metà del 2024. Scopriamoli insieme.

Ecco i dispositivi che riceveranno HyperOS di Xiaomi nella prima metà del 2024

Prima di vedere quali dispositivi otterranno HyperOS facciamo il punto sui dispositivi con a bordo la nuova interfaccia personalizzata dell’azienda che, di fatto, sostituisce la storica MIUI ovvero la famiglia Xiaomi 14. Per quanto concerne gli altri dispositivi il produttore ha suddiviso il proprio programma in tre categorie in base al tipo di dispositivo: smartphone, tablet e indossabili.

Smartphone : l’intera gamma Xiaomi 13 , Xiaomi 13T , Xiaomi 12 , Xiaomi 12T , la serie RedmiNote 13 , Redmi Note 12 Pro+ 5G e il modello Pro nonché Redmi Note 12 5G .

: l’intera gamma , , , , la serie , e il nonché . Tablet : più scarno il segmento tablet che comprende lo Xiaomi Pad 6S Pro (con HyperOS già preinstallato), Xiaomi Pad 6 e l’economico Redmi Pad SE .

: più scarno il segmento tablet che comprende lo (con HyperOS già preinstallato), e l’economico . Wearable: in questa sezione sono inclusi solo due dispositivi che, peraltro, possono già contare sulla HyperOS ovvero Xiaomi Watch S3 e Xiaomi Smart Band 8 Pro; assente il neo arrivato Xiaomi Watch 2 in quanto può vantare su Wear OS a bordo.

È bene sottolineare come Xiaomi non abbia specificato delle tempistiche esatte di rilascio dell’aggiornamento HyperOS su nessuno di questi dispositivi, pertanto l’attesa potrebbe protrarsi di giorni o anche mesi. Tuttavia, come accennato in apertura e come promesso dall’azienda stessa, tutti questi dispositivi dovrebbero ricevere l’aggiornamento entro la prima metà del 2024.

Per verificare se il vostro dispositivo abbia ricevuto l’aggiornamento, vi basterà recarvi in Impostazioni > Informazioni sul dispositivo e tappare sul banner della versione MIUI.

Qualora, invece, il dispositivo in vostro possesso non rientrasse nell’elenco di cui sopra non disperate in quanto, come già detto, il programma fa riferimento alla prima metà del 2024 pertanto è molto probabile che nei prossimi mesi l’azienda rilasci un nuovo comunicato con il quale annunciare gli aggiornamenti in arrivo nella seconda metà dell’anno; vi terremo aggiornati.

