Tra le centinaia di compagnie presenti in questi giorni a Barcellona, in occasione del Mobile World Congress 2024, c’è anche Zepp Health Corporation, l’azienda che produce gli smartwatch a marchio Amazfit. Il brand ha annunciato oggi Zepp OS 3.5, la nuova versione del sistema operativo che caratterizza i propri smartwatch , con l’innovativa funzione Zepp Flow che li rende i primi al mondo a utilizzare un’interfaccia linguistica alimentata da una intelligenza artificiale generativa.

Connettività e intelligenza

La nuova funzione è la grande novità di Zepp OS 3.5, e va ben oltre al classico ruolo di assistente digitale, andando piuttosto a creare un nuovo paradigma. Come lascia intendere il nome, ispirato ai concetti di equilibrio e armonia, Zepp Flow permette agli utenti di avere una connessione veloce e fluida con i propri dispositivi.

A differenza di quanto accade con i tradizionali assistenti vocali, che richiedono l’utilizzo di comandi o parole chiave predefinite, Zepp Flow permette all’utente di utilizzare un linguaggio naturale, interpretando le richieste in maniera intuitiva e precisa. Anche le operazioni più comuni, come l’avvio di un nuovo allenamento o la gestione delle attività quotidiane, diventano più intuitive che mai, dando il via a un futuro in cui l’intelligenza artificiale diventa un fattore integrato nella vita quotidiana.

Wayne Huang, CEO di Zepp Health, ha così commentato l’introduzione della nuova funzione che arriverà presto anche nel nostro Paese:

Con team di ricerca e sviluppo dedicati in Nord America, Europa e Asia, ci impegniamo a promuovere l’innovazione e a offrire esperienze d’uso senza precedenti, per offrire soluzioni di salute e benessere intelligenti che consentano alle persone di assumere il controllo della propria vita. Zepp Flow incarna la nostra dedizione alla connettività unificata e alle funzionalità intelligenti in tutto il nostro ecosistema. Integrato sia sul sistema operativo Zepp OS nello smartwatch sia sull’app per smartphone Zepp, Zepp Flow si afferma come intelligenza artificiale onnipresente nel nostro sistema. Sia che risieda nello smartwatch, negli auricolari, nella nostra app sul telefono o nel cloud, Zepp Flow garantisce un’esperienza intuitiva e fluida su tutte le piattaforme.

Zepp Flow promette un’esperienza d’uso più semplice e intuitiva, permettendo agli utenti di descrivere, utilizzando il linguaggio naturale, quello che vogliono dal proprio smartwatch e, sfruttando l’intelligenza artificiale generativa, la funzione saprà riconoscere la richiesta e fornire la risposta più appropriata.

Potete ad esempio programmare una riunione, aggiungendo l’evento sul calendario, rispondere a una notifica, impostare un timer, verificare le previsioni del tempo, ottenere informazioni sul proprio stato di forma, conoscere la durata del sonno o disattivare le notifiche prima di andare a dormire, il tutto con delle semplici istruzioni vocali. Potete usare frasi come “Sto andando a dormire. Niente notifiche, per favore”, “Rispondi che sto arrivando”, “Quanto ho dormito stanotte?” o anche “Suggerisci sulla chat una buona ricetta dietetica per la cena di stasera”.

Come installare Zepp OS 3.5 con Zepp Flow

Zepp OS 3.5 è in fase di distribuzione a partire da oggi sugli smartwatch Amazfit Balance, negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Irlanda, con un aggiornamento OTA. Per vederlo in Italia, così come in Francia, Germania, Spagna, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Svizzera, Andorra, Austria, Belgio e San Marino, sarà invece necessario attendere fino al primo maggio 2024.

A partire dal 28 maggio invece la nuova versione del sistema operativo Zepp arriverà anche su Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra, mentre Amazfit Active riceverà l’aggiornamento a partire dal prossimo 20 giugno.