Xiaomi 14 Ultra è stato ufficializzato nel pomeriggio di ieri in compagnia del fratello minore Xiaomi 14 (niente da fare per Xiaomi 14 Pro, esattamente come previsto), e il produttore cinese propone fin da subito interessanti offerte di lancio. Con l’acquisto del nuovo prodotto di punta sono proposti coupon e alcuni regali, sia sul sito ufficiale (soprattutto) sia su Amazon: andiamo a scoprire le proposte attualmente disponibili.

Xiaomi 14 Ultra in offerta lancio tra coupon e ricchi omaggi

Basta dare uno sguardo a Xiaomi 14 Ultra per capire come si tratti di un prodotto che punta soprattutto sul comparto fotografico. Naturalmente parliamo di un vero flagship sotto tutti gli aspetti, con display LTPO AMOLED da 6,73 pollici a risoluzione QHD+ e SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Generosa la batteria (5000 mAh), così come la connettività (5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, infrarossi, USB Type-C 3.2).

Il comparto fotografico della nuova punta di diamante della casa cinese mette a disposizione un sensore da 32 MP per la fotocamera anteriore, e ben quattro per quella posteriore: abbiamo infatti una quadrupla fotocamera con lenti Leica composta da un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP, un sensore tele da 50 MP con OIS e zoom ottico 3,2x e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con OIS e zoom ottico 5x (qui per la scheda tecnica completa di Xiaomi 14 Ultra).

Questa volta lo smartphone è disponibile all’acquisto fin da subito al prezzo consigliato di 1499,90 euro, anche se per averlo tra le mani ci sarà da attendere il termine del periodo di preordine (fino alle 9:59 del 19 marzo sul sito ufficiale). È già possibile acquistare in preordine Xiaomi 14 Ultra su mi.com in offerta di lancio, sia nella colorazione Black sia in quella White: l’iniziativa promozionale prevede un coupon da 100 euro e un intrigante tris di omaggi. Chi preordina entro il 19 marzo ottiene in regalo:

Per ottenere il suddetto sconto di 100 euro basta inserire il coupon “XIAOMI14AW” in fase di acquisto. In più è possibile sfruttare uno sconto fino a 200 euro con la permuta di un vecchio dispositivo. La spedizione di Xiaomi 14 Ultra è prevista tra il 18 e il 24 marzo 2024, con consegna gratuita. Chi lo desidera può acquistarlo sfruttando il pagamento rateale a tasso zero in 24 mesi.

Un’offerta di lancio per Xiaomi 14 Ultra è disponibile anche su Amazon, ma con meno regali. Lo smartphone è infatti acquistabile in preordine sempre a 1499,90 euro con in omaggio Xiaomi Watch 2 Pro. In questo caso la data di uscita fissata è il 18 marzo 2024, con consegne a partire da lunedì 25 marzo 2024.

