Con una mossa a sorpresa, Google propone in queste ore un nuovo coupon e consente di approfittare di uno sconto del 20% su (quasi) tutto il Google Store. Certo, ci sono alcune esclusioni, ma il risparmio è possibile su tanti dei prodotti a disposizione sul sito, tra cui gli ultimi arrivati Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Vediamo come sfruttare il codice sconto e quali sono i prodotti compatibili.

Nuovo coupon sul Google Store: 20% di sconto su tanti prodotti per 48 ore

Le nuove offerte del Google Store sono valide come sempre per poche ore, e in questo caso sono disponibili solo fino alle 23:59 di domani, 17 febbraio 2024. Per sfruttare lo sconto del 20% è necessario digitare il coupon WINTERSALE2024 dopo aver aggiunto al carrello uno o più prodotti compatibili, più precisamente nel campo “Aggiungi un codice promozionale“.

Tra le note possiamo leggere le esclusioni, che sono poche e riguardano nello specifico Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Nest Mini e Nest Audio. Questo significa che tutto il resto del catalogo online del Google Store può essere acquistato con uno sconto del 20%. Giusto per fare qualche esempio, possiamo approfittare dei seguenti prezzi:

Per approfittare di questi prezzi potete seguire questo link e procedere con l’acquisto entro la mezzanotte tra il 17 e il 18 febbraio 2024. Ricordatevi di aggiungere il coupon WINTERSALE2024 prima di completare la transazione. Avete già adocchiato qualche prodotto del Google Store da portarvi a casa con lo sconto del 20%?

