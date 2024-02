I nuovi Samsung Galaxy S24 sono tra noi già da qualche tempo e, con l’aumentare del numero di utenti possessori, aumentano contestualmente le lamentele su alcuni problemi più o meno gravi riscontrati; abbiamo visto per esempio come alcuni utenti abbiano segnalato problemi con l’Always On Display, con la piattaforma di infotainment Android Auto, con i display e con le fotocamere dal punto di vista hardware e software.

Sappiamo tutti quanto il colosso coreano sia impegnato nel costante miglioramento dei propri dispositivi, nonché nella risoluzione delle problematiche riscontrate dagli utenti; oggi vediamo insieme come l’azienda potrebbe aver deciso di risolvere i problemi inerenti ai display degli smartphone dell’ultima gamma di fascia alta, nello specifico quelli riguardanti il profilo colore “vivido”.

I Galaxy S24 potrebbero ottenere uno slider per regolare manualmente la vividezza dello schermo

Abbiamo visto a fine gennaio come diversi utenti sul web lamentassero dei colori secondo loro troppo sbiaditi nonostante fosse stato attivato il profilo colore “vivido” che, a detta di molti, non sarebbe all’altezza di quanto offerto dalle precedenti generazioni di smartphone.

Nelle ultime ore, il prolifico leaker Ice Universe ha condiviso su X (ex Twitter) un’immagine che ci consente di intravedere quella che dovrebbe essere la soluzione proposta da Samsung per il problema in questione; i Galaxy S24 potrebbero ricevere con un futuro aggiornamento un nuovo slider nelle impostazioni, grazie al quale sarà possibile modificare manualmente la vividezza del display del dispositivo.

Secondo quanto riportato, aumentando la vividezza di una tacca si otterrà un risultato con un colore simile a quello di Galaxy S23 Ultra, alzando di due tacche si raggiungerà un colore brillante simile a quello di Galaxy S21 Ultra.

Non è chiaro quando la soluzione sopra esposta verrà implementata, ma bisogna riconoscere che l’azienda ha ascoltato le lamentele dei propri utenti; Samsung aveva infatti inizialmente difeso le proprie scelte:

Abbiamo regolato i colori e la luminosità dei prodotti della serie Galaxy S24 per fornire una visione più accurata e confortevole durante l’uso. Sono state apportate alcune modifiche alla tecnologia del display per fornire un’esperienza visiva più naturale, pertanto gli utenti potrebbero notare differenze nella profondità del colore rispetto ai dispositivi meno recenti. Questo comportamento di visualizzazione è una regolazione intenzionale del colore e non è un difetto del prodotto, quindi può essere utilizzato in sicurezza.

Ad ogni modo, sembra che il colosso coreano abbia capito che i propri utenti preferiscono colori più vividi e meno naturali quando viene impostato il relativo profilo colore, dare a tutti la possibilità di scegliere secondo le proprie preferenze si rivelerà certamente una scelta vincente.

