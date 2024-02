La gamma Samsung Galaxy S24 è stata presentata un paio di settimane fa, ma il modello di punta sembra avere qualche difetto congenito alla fotocamera.

Secondo quanto segnalato, su alcune unità Samsung Galaxy S24 Ultra le immagini sullo schermo si spostano in modo anomalo quando si effettua lo zoom avanti o indietro.

L’utente X @smasithick ha recentemente notato che il passaggio dall’obiettivo principale a quelli con lo zoom causa uno strano spostamento dell’immagine inquadrata sul suo Samsung Galaxy S24 Ultra. Lo zoom sembra poco fluido soprattutto con gli oggetti vicini.

Anybody is facing image shift issue while zooming from 1x to 5x in #GalaxyS24Ultra?

Portraits from this device is also grainy.

5x and 10x auto images are dull and grainy.

Faulty device? Let me know your thoughts. pic.twitter.com/P0TEKQWdIT

— S M A Sithick (@smasithick) January 30, 2024