L’anno nuovo ha portato con sé gli ultimi smartphone di fascia alta del colosso coreano, i Samsung Galaxy S24 sono ormai ufficiali e sul web hanno iniziato ad apparire i pareri di tutti coloro che ne hanno già uno per le mani.

Gli smartphone dell’azienda stanno riscuotendo un notevole successo, tanto da aver stabilito anche un nuovo record di preordini; la società è ormai nota per sfornare dispositivi di tutto rispetto, anche perché non si limita alle funzioni out of the box, ma si premura di implementare nel corso del tempo migliorie e nuove funzionalità, come quella intravista recentemente.

Ad ogni modo, per quanto i Galaxy S24 siano a detta di molti degli ottimi smartphone, di certo non sono perfetti e lo confermano le varie voci condivise sul web dai primi utenti in possesso di uno degli smartphone della gamma; giusto ieri infatti abbiamo visto come alcuni lamentino qualche problema con il profilo colore “vivido” che non appare come dovrebbe, fortunatamente Samsung è a conoscenza del problema e sta lavorando ad una soluzione.

Samsung è a conoscenza del problema con i display dei Galaxy S24 e lo risolverà con un aggiornamento

Per quanto spesso in molti si concentrino sulle specifiche tecniche orientate alle prestazioni quando valutano l’acquisto di un nuovo smartphone, il display rappresenta in realtà una delle componenti più importanti: è con esso che interagiamo con il nostro dispositivo ed è grazie a lui che l’esperienza d’uso può subire consistenti cambiamenti.

Quando qualcosa non va con il display di uno smartphone ci si preoccupa subito, si pensa al peggio, ad un’unità difettosa o cose del genere, temendo già di dover chiedere al produttore la sostituziones del nostro nuovo telefono.

Per quanto riguarda il problema menzionato in apertura con i display dei dispositivi della gamma Galaxy S24, fortunatamente c’è poco da preoccuparsi, le diverse segnalazioni molto simili fra loro hanno infatti fin da subito fatto emergere come si tratti di un problema software alquanto diffuso e non di un qualche difetto lato hardware di alcune unità.

L’immagine che potete vedere qui sopra è stata condivisa dai colleghi di Forbes, si tratta di uno screenshot di una conversazione del supporto Samsung con un utente possessore di un Galaxy S24; dalla conversazione si evince come l’azienda sia a conoscenza del problema con il profilo colore “vivido” dei dispositivi in questione e come sia già al lavoro per trovare una soluzione:

Non preoccuparti, il nostro team di sviluppatori Samsung sta attualmente lavorando […] per risolvere questo problema sul tuo dispositivo. Siate certi che questo [imminente] aggiornamento software risolverà il nostro problema sul nostro Samsung [Galaxy] S24.

Non è chiaro quali saranno le tempistiche di risoluzione del problema, l’operatore dell’assistenza Samsung non menziona alcuna data e, considerando che i Galaxy S24 sono già equipaggiati con One UI 6.1 e patch di sicurezza di gennaio, nella migliore delle ipotesi bisognerà attendere qualche settimana prima che venga rilasciato un aggiornamento correttivo, anche se tutto in realtà dipende dallo stato di avanzamento del lavoro degli sviluppatori. Non ci resta che attendere.

