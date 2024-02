Ora che la serie Samsung Galaxy S24 è finalmente disponibile emergono anche i primi problemi riscontrati dagli utenti, uno dei quali riguarda Android Auto.

Stando a varie segnalazioni, infatti, i nuovi smartphone del colosso coreano non supportano Android Auto in modalità wireless e ciò rappresenta un fastidio non da poco per chi desidera sfruttare l’app di Google senza la necessità di usare un cavo.

Problemi per Android Auto sulla serie Samsung Galaxy S24

A dire di chi ha riscontrato il problema, gli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 sono in grado di eseguire Android Auto con un cavo (ciò che significa che l’applicazione è configurata correttamente) ma, una volta rimosso il cavo, l’app si chiude.

E pare che le classiche soluzione fai-da-te per provare a risolvere il problema, come ad esempio il ripristino di Android Auto, non siano in grado di fare funzionare correttamente la modalità wireless.

C’è da tener presente che anche precedenti generazioni della serie Galaxy S hanno incontrato dei problemi con Android Auto al lancio e, pertanto, gli utenti vicini all’azienda non saranno stupiti più di tanto per questo nuovo inconveniente.

La divisione inglese di Samsung ha già riconosciuto l’esistenza di problemi nel funzionamento di Android Auto, precisando che le segnalazioni riguardano in particolare alcuni veicoli di Volkswagen, Skoda e SEAT.

Con particolare riferimento alle auto Volkswagen, Samsung spiega che vi è un problema di compatibilità con le connessioni hotspot tra alcuni veicoli e alcuni modelli di sistema operativo Android ed è possibile risolvere aggiornando il firmware dell’auto alla versione più recente.

Gli altri suggerimenti forniti da Samsung per provare a risolvere il problema sono invece generici, in quanto il produttore invita gli utenti ad accertarsi che il veicolo supporti Android Auto e che abbia il software aggiornato, a verificare che non vi siano problemi nel cavo USB (se si usa questo sistema per la connessione) e a scaricare la versione più recente di Android Auto.

La speranza è che il team di sviluppatori di Samsung possa presto trovare una risoluzione al problema e implementarla nei vari smartphone della serie Samsung Galaxy S24 con un aggiornamento.