Ora che gli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 sono stati presentati ufficialmente, in Rete vanno moltiplicandosi gli approfondimenti relativi ai vari modelli, che già da alcuni giorni sono finiti tra le mani dei primi “fortunati”.

Ovviamente ad essere approfonditi sono anche gli aspetti software, come ad esempio la funzionalità relativa alla gestione dei colori del display. Ormai da tanti anni gli smartphone di Samsung hanno più profili colore e a quello “Naturale” (che consente di vedere i colori il più possibile fedeli alla realtà) si affianca quello “Vivido” (che aumenta la saturazione per creare colori piacevoli alla vista ma lontani da quelli reali).

Un problema con i display di Samsung Galaxy S24 Ultra

Stanno andando a moltiplicarsi in Rete le segnalazioni di neo possessori di Samsung Galaxy S24 Ultra secondo cui lo schermo mostrerebbe dei colori un po’ “sbiaditi”. Ed un confronto con il display di Samsung Galaxy S23 Ultra sembrerebbe confermare che quello del modello del 2024 riproduce dei colori più spenti, sebbene le differenze siano più visibili con la Modalità Vivida e molto meno con quella Naturale. Questo, invece, è un confronto con Samsung Galaxy S21 Ultra:

Proprio la differenza di comportamento tra le due modalità di colore potrebbe rappresentare una sorta di rassicurazione per chi ha già acquistato il nuovo smartphone (o si appresta a farlo): il problema in questione, infatti, potrebbe essere solo di natura software e ciò significa che il team di sviluppatori del colosso coreano dovrebbe essere in grado di risolverlo in tempi piuttosto rapidi e, allo stesso tempo, che gli utenti che lo riscontrano non dovranno affrontare le procedure per la richiesta di sostituzione di un modello difettoso.

Purtroppo al momento il colosso coreano non ha preso posizione sulla questione e non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali per saperne di più.

