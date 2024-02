Un paio di giorni fa abbiamo visto come sembrasse che Google avesse intenzione di rimuovere la Modalità guida di Google Assistant, il tutto sarebbe legato alle operazioni di snellimento dell’assistente volute dall’azienda ma, a quanto pare, la modalità in questione non verrà completamente eliminata ma cambierà solo aspetto.

La modalità in questione è stata introdotta da Google già da qualche tempo, con lo scopo di sostituire Android Auto sugli schermi degli smartphone; inutile negare come essa rappresentasse (e rappresenti tutt’ora) uno strumento molto comodo durante la guida per tutti quegli utenti che non dispongono di un sistema di infotainment sulla propria vettura.

Ad ogni modo, sembra che non tutto sia perduto, la Modalità guida di Google Assistant sarà ancora disponibile anche nel prossimo futuro, solo con un aspetto diverso e qualche cambiamento funzionale.

Ecco come cambierà la Modalità guida di Google Assistant

Come anticipato in apertura, la Modalità guida di Google Assistant è uno strumento particolarmente comodo mentre ci si trova alla guida, attualmente si presenta come una barra nera nella parte inferiore di Google Maps durante la navigazione e contiene scorciatoie per il microfono, per tornare a Maps e un’icona a griglia 2×2. Cliccando su quest’ultima icona abbiamo accesso al launcher del servizio, grazie al quale abbiamo a disposizione una griglia di app e scorciatoie per chiamate e messaggi, oltre a tutta una serie di icone di applicazioni proprietarie come Google Maps, Waze, YouTube Music, Play Books e Podcast, nonché Spotify, Telegram e altre che ci permettono di interagire con i servizi di cui necessitiamo.

L’immagine che potete vedere qui sopra, non solo ci mostra l’aspetto attuale della Modalità guida di Google Assistant, ma ci fa vedere anche il messaggio di avviso che gli utenti hanno iniziato a visualizzare negli ultimi giorni: “A febbraio questa visualizzazione non sarà più disponibile“.

Inutile dire come il messaggio in questione abbia suscitato preoccupazione e malcontento in tutti gli utenti abituati a fruire del servizio in questione, fortunatamente però è emerso come il messaggio si riferisca sostanzialmente solo al launcher e non all’intera Modalità guida: in pratica a breve non sarà più disponibile la visualizzazione della modalità come nell’immagine poco sopra, tuttavia, la Modalità guida in sé sarà ancora disponibile sotto forma di barra nera nella parte inferiore di Google Maps durante la navigazione, continuando a fornire l’accesso rapido ai comandi vocali tramite l’icona del microfono.

Il succo del discorso è sostanzialmente questo, Google vuole gradualmente eliminare la necessità per gli utenti di interagire fisicamente con il dispositivo, cosa che in questo caso viene realizzata eliminando il launcher; gli utenti potranno comunque espletare tutte le funzioni utilizzate finora (compresi la riproduzione e il controllo di contenuti multimediali) avvalendosi però esclusivamente dei comandi vocali.

Per quanto in teoria l’utilizzo dei comandi vocali sia più semplice e sicuro durante la guida, è innegabile come avere a disposizione tutta una serie di controlli e icone dalle grandi dimensioni potesse risultare più comodo per molti utenti. L’azienda sembra però aver preso la propria decisione a cui noi utenti possiamo solo adeguarci, con il tempo è probabile che la nuova Modalità guida di Google Assistant diventi più semplice da utilizzare.

