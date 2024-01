Google Assistant con Bard è sempre più vicino al lancio su Android. Dopo essersi mostrato in alcune immagini durante le scorse settimane, l’assistente con intelligenza artificiale integrata fa la sua apparizione in Pixel Tips con tanto di breve video demo, mentre spuntano indicazioni sul periodo di lancio.

Google Assistant con Bard si mostra in un video ufficiale e si avvicina al debutto

Torniamo a parlare di Google Assistant con Bard (che potrebbe essere proposto con un nome semplificato) perché spuntano ulteriori anticipazioni in vista del lancio. Come probabilmente saprete, l’app Pixel Tips si occupa ormai da alcuni anni di mostrare agli utenti le ultime novità messe a disposizione sui dispositivi attraverso immagini e brevi video. Ebbene, proprio all’interno di Pixel Tips si nasconde una pagina speciale con tanto di breve video demo che spiega le funzionalità dell’assistente con Bard su Android.

Dal video segnalato dal canale Telegram Google News, possiamo vedere come Bard potrà essere richiamato come il normale Google Assistant, e che avrà una propria scorciatoia nell’elenco delle applicazioni. Una volta richiamato, verrà fornita una scelta tra tre opzioni: inserire una richiesta usando la tastiera, pronunciarla con la voce o inserire un’immagine e completarla con una richiesta. La pagina in questione esiste già in Pixel Tips, ma non risulta ancora accessibile agli utenti.

Quando arriverà dunque Google Assistant con Bard? Nonostante possiamo notare un mercoledì 31 gennaio nella data all’interno del video qui sopra, la risposta potrebbe arrivare dal solito Mishaal Rahman, che ipotizza come l’uscita possa avvenire con il Pixel Feature Drop di marzo 2024. Il “suggerimento” citato più su parrebbe risultare bloccato (almeno per ora) per tutti i Pixel a eccezione di quelli con chip Tensor; tra le esclusioni vengono anche citati Pixel Tablet (tangorpro), Pixel Fold (felix) e Pixel Fold 2 (comet, che ancora dobbiamo conoscere). Inoltre, la pagina è impostata per non essere visualizzata sui dispositivi che eseguono build di Android che iniziano per UP1, UD1 e UQ1: questo significa che non sarà visualizzato a meno che il dispositivo non sia alla versione beta QPR2 (che inizia con AP1) o alla QPR2 stabile.

Google Assistant con Bard è sempre più vicino al lancio e integrerà parecchie funzionalità di intelligenza artificiale. Quanto lo state aspettando? Continuate a seguirci perché siamo sicuri che torneremo presto sull’argomento.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 8: quello da prendere, il compatto senza rinunce