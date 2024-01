Con il lancio della Modalità guida di Google Assistant risalente al 2019, il colosso di Mountain View lasciò intendere che l’obiettivo di questa funzionalità era principalmente quello di sostituire Android Auto per gli smartphone.

Lo sviluppo della funzionalità accusò vari ritardi e la Modalità guida di Google Assistant alla fine non riuscì a diventare un’alternativa ad Android Auto, ma piuttosto una scorciatoia per Google Maps.

A dicembre il codice dell’App Google ha rivelato che questa funzionalità sarebbe stata ritirata e ora inizia ad apparire l’avviso della sua imminente chiusura.

La modalità guida di Google Assistant terminerà a febbraio

Google sta lanciando un banner nella schermata iniziale della modalità di guida di Google Assistant che avvisa l’utente del fatto che la funzionalità verrà deprecata a febbraio.

Il banner contiene solo il pulsante per chiudere l’avviso e quindi non è possibile ottenere maggiori dettagli, come ad esempio il giorno in cui verrà ritirata la funzionalità.

Visto che il banner sta comparendo ora, probabilmente la funzionalità non sparirà i primi giorni di febbraio, ma più avanti nel corso del prossimo mese.

Dato che il banner appare solo nella schermata iniziale della modalità di guida e informa che “questa vista” sparirà a febbraio, è probabile che altre sezioni rimangano intatte, come ad esempio i controlli della musica.