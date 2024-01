Android Auto, il servizio di infotainment offerto da Google ai propri utenti, sta vivendo un periodo di grandi novità e cambiamenti; giusto ieri abbiamo visto come il servizio in questione sia arrivato alla versione 11.2 nel canale stabile e, sebbene non siano state individuate immediatamente novità di rilievo, queste in realtà non mancano.

Spesso infatti l’azienda non lega le nuove funzionalità ad una particolare versione di Android Auto, le nuove funzioni beneficiando quasi sempre di una fase di test, portata avanti non solo con il canale Beta, ma anche con un rilascio graduale nella versione stabile.

Di recente a titolo di esempio abbiamo visto come con la precedente versione dell’app alcuni utenti avessero iniziato a visualizzare non solo i distributori di benzina o le stazioni di ricarica, ma entrambi; inoltre abbiamo anche visto come la società sembri intenzionata a rivoluzionare l’esperienza con Google Assistant.

Oggi invece, diamo uno sguardo ad un’altra novità che ha iniziato a farsi strada sulle auto di alcuni utenti e che riguarda le notifiche presenti in Android Auto.

Android Auto inizia a modificare il modo in cui vengono visualizzate le notifiche

Come anticipato in apertura, sembra che Google negli ultimi tempi stia dedicando particolari attenzioni alla propria piattaforma di infotainment, Android Auto sta infatti ricevendo varie novità e migliorie sotto diversi punti di vista.

Coloro tra voi che sono soliti utilizzare il servizio in questione, sanno bene come vengono visualizzate le notifiche in Android Auto: sulla barra delle applicazioni, vicino all’indicazione della rete e dell’orario, appare solitamente un numero che indica quante notifiche sono state ricevute fino a quel momento dal nostro dispositivo.

Ciò ci permette di farci un’idea, a colpo d’occhio, di quante notifiche ha ricevuto il nostro smartphone da quando ci troviamo ala guida; ora però, stando alle segnalazioni di alcuni utenti, sembra che Google abbia intenzione di eliminare la notifica numerica in favore di qualcosa di più semplice e sobrio.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare un semplice punto al posto dell’indicatore numerico delle notifiche.

Non è chiaro quale sia lo scopo di questo cambiamento, forse Google vuole rendere più pulita e ordinata l’interfaccia di Android Auto, o forse vuole rimuovere un potenziale elemento di distrazione per chi si trova alla guida. Per quanto sia probabilmente questione di gusti e di abitudine, l’indicazione numerica delle notifiche ha comunque un’utilità innegabile che il semplice punto va a rimuovere.

Non è dato sapere se, nel momento in cui questa novità dovesse diventare disponibile per tutti, gli utenti avranno comunque la possibilità di scegliere la tipologia di contatore per le notifiche, ma appare poco probabile.

La novità in questione non sembra legata ad una versione di Android Auto in particolare, come del resto tutte le ultime funzioni sopra menzionate; noi per esempio non vediamo ancora il nuovo contatore delle notifiche, né la nuova interfaccia di Google Assistant, ma visualizziamo già il nuovo pannello con i pulsanti “Annulla” e “Invia” per l’interazione con i messaggi di testo.

Qualora foste interessati a tutte le ultime novità implementate da Google in Android Auto, avete la possibilità di affidarvi al canale Beta per testare con mano in anteprima la maggior parte delle nuove funzioni, per farlo potete rivolgervi ad APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) per il download del file APK. Se invece preferite rimanere nel canale stabile, sarà sufficiente cliccare sul badge sottostante per procedere all’installazione direttamente dal Google Play Store.

