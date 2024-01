Il 2024 di Android Auto comincia nello stesso modo in cui si è concluso il 2023, ossia con aggiornamenti costanti, a conferma del fatto che tale piattaforma, pur non rientrando tra i prodotti più importanti di Google, può comunque contare su un supporto software degno di nota.

Bisogna riconoscere al team di sviluppatori del colosso di Mountain View, infatti, il merito di essersi messo duramente al lavoro al fine di migliorare tale piattaforma e garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Prima di proseguire ricordiamo che Android Auto può essere considerata la soluzione studiata da Google per mettere a disposizione dei suoi utenti un comodo assistente per i loro spostamenti, il tutto con l’obiettivo primario di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Un nuovo aggiornamento per Android Auto

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio della versione 11.1 stabile di Android Auto, che arriva a poca distanza dalla pubblicazione di quella beta.

Sebbene, come da tradizione, il team degli sviluppatori non abbia pubblicato un changelog con le novità introdotte, chi ha avuto modo di provare la nuova versione ha notato una modifica: ci riferiamo alla possibilità nelle categorie di Google Maps di vedere non solo i distributori di benzina o le stazioni di ricarica ma entrambi questi elementi contemporaneamente (fino a questo momento, invece, a seconda del tipo di veicolo impostato il servizio mostrava solo le informazioni sulle colonne di ricarica o le normali stazioni di rifornimento).

Al momento non è chiaro se tale novità sia solo frutto di un bug o se, al contrario, sia effettivamente voluta dagli sviluppatori.

