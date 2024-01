Negli ultimi anni Google Assistant è stato modificato di frequente su Android Auto, ma ora è in arrivo una riprogettazione che sembra particolarmente promettente. La versione 11.2 beta di Android Auto propone un’inedita interfaccia utente di ascolto sulla barra inferiore che sostituisce le icone delle app.

La dicitura “Ciao, come posso aiutarti?” viene mostrata finché non si invoca l’assistente e una volta che ciò accade Google Assistant trascriverà ciò che ha sentito lungo questa barra. Le risposte dell’assistente vengono comunque lette ad alta voce e non visualizzate sullo schermo per evitare distrazioni durante la guida.

Android Auto introduce un’esperienza tutta nuova per Google Assistant

Oltre a questo Google Assistant sta rinnovando anche le risposte vocali su Android Auto, in quanto ora appaiono in qualsiasi spazio non utilizzato dalle mappe di navigazione. Un pannello mostra un messaggio “Parla ora” che poi trascrive il messaggio, offrendo anche i pulsanti “Annulla” e “Invia”. Accanto vengono mostrate l’immagine del profilo e il nome della persona con cui si sta parlando, oltre a una piccola icona dell’app utilizzata. Ecco un esempio.

La beta 11.2 di Android Auto è stata lanciata questa settimana ed è probabile che queste novità arriveranno a tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.