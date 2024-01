È passato un po’ dall’ultima volta che abbiamo parlato di Google Pixel 8a, le prime informazioni circa il prossimo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View risalgono alla scora estate, seguite da altre indiscrezioni nel corso del tempo fino ad arrivare a novembre 2023, quando abbiamo visto insieme quelli che dovrebbero essere gli sfondi ufficiali del dispositivo in questione.

Inoltre, conosciamo già quello che dovrebbe essere, almeno a grandi linee, il design generale dello smartphone visto che nel corso dei mesi sono stati condivisi render e immagini di un mockup.

Nelle ultime ore sono state condivise sul web due immagini raffiguranti la confezione di vendita di Google Pixel 8a, diamo insieme uno sguardo e vediamo quali informazioni possiamo ricavare.

Ecco la confezione di vendita di Google Pixel 8a

Non manca poi molto al lancio di Google Pixel 8a, giusto qualche mese, il prossimo smartphone di Big G catalizza l’attenzione di tutti coloro che per vari motivi si orientano all’acquisto di un dispositivo di fascia media, senza voler però rinunciare alla Pixel Experience.

Come anticipato in apertura, sono state recentemente condivise in rete alcune immagini raffiguranti la confezione di vendita del prossimo smartphone del colosso, immagini che potete vedere nella galleria qui sotto.

La prima cosa che possiamo notare dalle immagini, è una sorta di conferma di quello che sarà il design dello smartphone: come già visto Google Pixel 8a manterrà un design simile ai suoi predecessori, vantando però degli angoli più arrotondati; posteriormente sarà presente un comparto fotografico principale composto da due sensori, ospitato nell’ormai classica camera bar.

Sul lato destro dello smartphone possiamo notare i pulsanti di accensione e il bilanciere del volume, mentre la back cover sarà marchiata con una grande G, come sugli smartphone attualmente in commercio. La confezione di vendita ci rivela inoltre il numero di modello dello smartphone, ovvero G6GPR, oltre a fornirci informazioni sul supporto alla ricarica rapida cablata da 27 W.

Come sicuramente avrete notato, la confezione di vendita di Google Pixel 8a ci mostra lo smartphone nella colorazione nera, mentre qualche mese fa avevamo potuto sbirciare la colorazione blu, grazie ad alcune immagini trapelate.

Non sappiamo molto altro del prossimo smartphone di fascia media di Google, soprattutto non abbiamo molte informazioni su quelle che saranno le specifiche tecniche del dispositivo; sappiamo che il cuore di Pixel 8a dovrebbe essere un Tensor G3 meno performante, abbiamo qualche informazione sulle presunte dimensioni 152,1 mm x 72,6 mm x 8,9 mm, ma nulla più. Ovviamente ci si aspetta che diverse caratteristiche vengano migliorate rispetto al modello dell’attuale generazione, dunque un’occhiata alle principali specifiche di Pixel 7a (qui la scheda tecnica completa) può darci una vaga idea di cosa bolle in pentola:

un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel, in 20:9) e refresh rate a 90 Hz

un processore Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e co-processore di sicurezza Titan M2

8 GB di RAM (LPDDR5)

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

una fotocamera anteriore con sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2.2)

una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario Sony IMX787 da 1/1,73” con risoluzione 64 megapixel (pixel da 0,8 μm, apertura f/1.89, Dual Pixel PDAF e OIS) e un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (con pixel da 1,12 μm, apertura f/2.2, angolo di visione a 120° e Dual Pixel PDAF)

una batteria da 4.385 mAh (con supporto alla ricarica cablata a 18 W e wireless a 5 W)

Potrebbe interessarti anche: Sappiamo già come dovrebbe essere Google Pixel 9 Pro: eccolo nei primi render