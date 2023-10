Ora che la serie Google Pixel 8 è pronta a fare il suo esordio ufficiale sul mercato in Rete si vanno susseguendo gli approfondimenti dedicati alle principali caratteristiche dei nuovi smartphone del colosso di Mountain View.

L’ultimo contributo è quello che ci è arrivato dal leaker RGcloudS, che su X si è soffermato sul processore Google Tensor G3, che a quanto pare non sarà identico a quello che verrà utilizzato su Google Pixel 8a.

Nuova anticipazione su Google Pixel 8a

Sembra che il processore Google Tensor G3 della serie Google Pixel 8 sia stato realizzato con una tecnologia un po’ più moderna rispetto a quella che verrà usata per il medesimo processore da implementare in Google Pixela 8a.

Questa differenza di tecnologia dovrebbe tradursi in un migliore sistema di raffreddamento e in una maggiore potenza per i modelli di fascia alta mentre gli utenti di quello di fascia media dovranno accontentarsi di prestazioni un po’ più contenute.

Al momento è troppo presto per sbilanciarsi sulle possibili caratteristiche di Google Pixel 8a, per il cui lancio ci sarà da avere pazienza sino alla prossima primavera. Come punto di partenza, ad ogni modo, è possibile tenere in considerazione la dotazione hardware di Google Pixel 7a, che può contare su (la scheda tecnica completa la trovate qui):

un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel, in 20:9) e refresh rate a 90 Hz

un processore Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e co-processore di sicurezza Titan M2

8 GB di RAM (LPDDR5)

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

una fotocamera anteriore con sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2.2)

una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario Sony IMX787 da 1/1,73” con risoluzione 64 megapixel (pixel da 0,8 μm, apertura f/1.89, Dual Pixel PDAF e OIS) e un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (con pixel da 1,12 μm, apertura f/2.2, angolo di visione a 120° e Dual Pixel PDAF)

una batteria da 4.385 mAh (con supporto alla ricarica cablata a 18 W e wireless a 5 W)

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.