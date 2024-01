Mancano ancora diversi mesi prima del lancio di Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro, ma la macchina dei rumor si è già messa in moto e possiamo cominciare a farci un’idea di quello che offrirà il colosso di Mountain View con i flagship della famiglia Pixel per il 2024.

Tradizionalmente Google lancia i nuovi smartphone nella seconda metà dell’anno, intorno al mese di ottobre, quindi ci attendono ancora molti mesi fatti di rumor e indiscrezioni. Quest’oggi possiamo dare uno sguardo a quello che sarà il design di Google Pixel 9 Pro attraverso alcuni render e un video realizzati dal noto OnLeaks sulla base dei rumor che hanno cominciato a circolare.

Il dispositivo si presenta come una naturale evoluzione di Google Pixel 8 Pro, arrivato sul mercato da una manciata di mesi, ma non dovrebbero mancare alcune novità sul lato estetico che differenzieranno maggiormente lo smartphone, probabilmente in misura maggiore rispetto al passaggio da Pixel 7 Pro all’attuale top di gamma.

Ecco Google Pixel 9 Pro in tutto il suo splendore

Come già detto, le immagini che vedrete in seguito non sono ufficiali e sono state realizzate da OnLeaks sulla base delle indiscrezioni di cui è venuto a conoscenza. Mancando ancora diverso tempo alla presentazione ufficiale del dispositivo, è probabile che qualche piccolo cambiamento possa avvenire in corso d’opera, ma è sempre curioso seguire i vari rumor per vedere come le cose si evolvono con il passare dei mesi.

Secondo OnLeaks, Google Pixel 9 Pro continuerà la via iniziata da Pixel 8 Pro e manterrà un display piatto con delle cornici ancora più ottimizzate. Anche la diagonale dello schermo subirà un restyling, passando dagli attuali 6,7 pollici ad un più piccolo 6,5 pollici (circa), con il classico foro centrale per la fotocamera anteriore.

I render, che potete visualizzare qui sopra, confermano inoltre la posizione del tasto d’accensione e del bilanciere del volume sul lato destro del dispositivo, lasciando il lato sinistro pulito ad eccezione dei segni dell’antenna. Sulla parte superiore troveranno invece alloggio l’antenna mmWave e il microfono, mentre in basso troveremo lo speaker, la porta USB di tipo C e lo slot per la scheda SIM.

La novità che più salta all’occhio è sicuramente la parte posteriore di Google Pixel 9 Pro, con un alloggiamento delle fotocamere completamente ridisegnato con una forma ovale: Google ha quindi affinato ulteriormente la camera bar introdotta con Pixel 6 Pro, che non sarà più un pezzo unico collegato ai bordi dello smartphone.

Nell’alloggiamento posteriore dovrebbe trovare posto un teleobiettivo a periscopio e una fotocamera ultragrandangolare, ma il sensore più grande visibile nell’immagine potrebbe alludere al supporto ad una lente ad apertura variabile, una novità per gli smartphone della gamma Pixel.

Le specifiche tecniche complete non sono ancora state ufficializzate, ma sappiamo già che all’interno troveremo il nuovo processore Tensor G4, che per la prima volta potrebbe essere realizzato in collaborazione con Samsung. La strada fino all’autunno è ancora lunga, dunque non ci resta che metterci comodi perché presto saremo inondati di nuove informazioni e indiscrezioni.