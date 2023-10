Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro sono appena stati presentati — saranno ufficialmente disponibili all’acquisto dal 12 ottobre prossimo —, ma in Rete c’è già ampio spazio per le indiscrezioni sul prossimo medio di gamma della famiglia: dopo il primo avvistamento, Google Pixel 8a è tornato a mostrarsi in render di elevata qualità.

Nuove immagini di Google Pixel 8a: conferme su design e dimensioni

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della crescita importante fatta registrare dalla famiglia Pixel di Google e di come il futuro della stessa non preveda l’aggiunta di un modello di fascia bassa. Sebbene — come ben sappiamo — i piani di Google siano in continua evoluzione e dalle parti di Mountain View non si facciano troppi problemi a chiudere progetti dall’oggi al domani, per il momento i Pixel di fascia media sembrano salvi, tanto che le voci sul prossimo Google Pixel 8a si stanno facendo più insistenti e consistenti.

Lo scorso anno, con Google Pixel 7a, il divario col top di gamma “economico” della famiglia si è considerevolmente assottigliato — lo abbiamo visto bene nel nostro confronto dedicato —, resta dunque da capire se coi modelli di nuova generazione la differenza sarà più o meno marcata. In attesa di scoprirlo, possiamo dare un seguito al primo avvistamento di Google Pixel 8a con nuovi render di elevata qualità che ce lo mostrano in ogni particolare estetico.

Le immagini e il video visibili di seguito sembrano basati sui file CAD del dispositivo, che sono generalmente attendibili per quanto concerne dimensioni e design di massima, pur incorrendo in occasionali imprecisioni circa i dettagli.

I render riportati mostrano un design con stondature più accentuate rispetto all’apprezzato predecessore Pixel 7a e maggiormente in linea con lo stile dei nuovi modelli di punta del brand. Per quanto concerne le dimensioni, ci sono delle minime differenze da mettere a referto: Google Pixel 8a dovrebbe misurare 152,1 x 72,6 x 8,9mm, contro i 152 x 72,9 x 9mm di Pixel 7a. Pur essendo differenze sulla carta irrilevanti, proprio le linee meno squadrate potrebbero far percepire il dispositivo come più compatto. La diagonale del display dovrebbe rimanere invariata: 6,1 pollici.

Per il resto, la Camera Bar posteriore racchiude due sensori fotografici, mentre anteriormente troviamo una singola fotocamera nel classico foro. Lo schermo appare piatto ma con vetro 2.5D e cornici non troppo ottimizzate. Tutti i tasti fisici troverebbero posto sul lato destro del dispositivo, col solo vano per la SIM su quello sinistro; inferiormente porta USB-C e altoparlante di sistema.

Previous Next Fullscreen

Google Pixel 8a: cosa sappiamo finora

Google Pixel 7a ha debuttato ufficialmente a maggio 2023, pertanto potrebbero essere ancora diversi i mesi che ci separano dall’arrivo sul mercato del suo successore. Ad ogni modo, già ad agosto un inedito smartphone di Google identificato come Akita era spuntato su Geekbench: tale dispositivo era dotato di un chipset Tensor G3 con GPU Mali-G715, di 8 GB di RAM ed era aggiornato ad Android 14.

Allo stato attuale i tempi sono indubbiamente acerbi per pensare di stilare una scheda tecnica, tuttavia si vocifera che Big G non abbia intenzione di stravolgere il comparto fotografico del Pixel meno costoso, optando piuttosto per un lavoro di ottimizzazione. Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Google Pixel 7a

In copertina Google Pixel 7a