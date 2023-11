Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono arrivati sul mercato ormai da più di un mese, e quindi è già il momento di guardare oltre per quanto concerne la gamma: in queste ore sono spuntate in rete alcune interessanti immagini che ritraggono una versione dummy di Google Pixel 8a, lo smartphone di fascia media atteso per il prossimo anno. Andiamo a dargli un’occhiata insieme.

Ecco le forme di Google Pixel 8a ritratte in foto

State puntando all’esperienza Pixel, ma gli ultimi arrivati hanno un prezzo troppo alto? Allora potreste volerne sapere di più su Google Pixel 8a, lo smartphone di fascia media che dovrebbe essere lanciato la prossima primavera. Il predecessore e attuale modello in commercio, Pixel 7a, è stato svelato lo scorso maggio durante il Google I/O, dunque è lecito aspettarsi il modello successivo nella stessa finestra. Mancano ancora diversi mesi dunque, ma in queste settimane stiamo già iniziando a conoscere alcuni dettagli grazie ad anticipazioni, rumor e indiscrezioni.

Dopo aver dato un’occhiata ai primi render e a un confronto dimensionale con la gamma recente, in queste ore spuntano alcune immagini che mostrano una versione dummy (in alluminio) proprio di Google Pixel 8a: come potete vedere, rispetto a Pixel 7a parliamo di uno smartphone decisamente più arrotondato nelle forme, che conserva il foro nello schermo (centrato) per la fotocamera anteriore e la distintiva camera bar posteriore.

Le cornici intorno al display di questo Pixel 8a appaiono piuttosto robuste, ma non è detto che il prodotto finale le avrà così. Il modulo fotografico non sembra subire grosse modifiche rispetto a Pixel 7a, con un’unica pillola che integra entrambi gli obiettivi affiancata dal flash LED. Tasto di accensione e spegnimento e bilanciere del volume sono sul lato destro, esattamente come sul predecessore. Le dimensioni indicate sono di 153,44 x 72,74 x 8,94 mm e riflettono uno smartphone più alto rispetto a Pixel 7a (che si ferma a 152 x 72,9 x 9 mm), ma al contempo leggermente più stretto e sottile.

Per il momento questo è tutto, ma continuate a seguirci perché nei prossimi mesi avremo diverse ulteriori anticipazioni su Google Pixel 8a e sugli altri prodotti in arrivo. Siete soddisfatti di quello che avete visto nelle foto qui sopra o vi aspettavate qualcosa di diverso?

In copertina Google Pixel 7a

