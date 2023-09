Mancano ancora quasi due settimane alla presentazione ufficiale di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, che dovrebbe avvenire il 4 ottobre 2023 in concomitanza con il debutto di Android 14 stabile. Questo non ferma i leak, dato che in queste ore sono trapelate le prime immagini del presunto Google Pixel 8a, ossia il modello di fascia media: andiamo a scoprirle.

Questo dovrebbe essere il design di Google Pixel 8a

Ancora non abbiamo conosciuto ufficialmente i Google Pixel 8 che spuntano già le prime immagini del presunto Google Pixel 8a. Lo smartphone di fascia media dovrebbe essere lanciato tra diversi mesi, probabilmente durante la primavera 2024, ma ha già fatto la sua prima “apparizione” nel codice sorgente di una delle app Google, con nome in codice “Akita”. Qualche giorno fa il presunto Pixel 8a avrebbe fatto capolino anche su Geekbench con l’atteso SoC Tensor G3, 8 GB di RAM e Android 14, ma visto il rischio di “falsi” benchmark non possiamo farci troppo affidamento.

In queste ore sono spuntate le immagini qui in basso, che avrebbero proprio come protagonista Google Pixel 8a. Come possiamo vedere, si tratterebbe di uno smartphone molto stondato, con la “solita” camera bar a renderlo subito riconoscibile: quest’ultima include una singola pillola per la doppia fotocamera e naturalmente il flash LED. La colorazione azzurra risulta particolarmente vivace, con richiami a quella che abbiamo visto per i Pixel 8 ma persino più accesa. Frontalmente le cornici non sembrano sottilissime, ma non ci aspettavamo tanto di meglio visto che si tratta del prodotto di fascia media. In alto trova posto il “solito” foro per la fotocamera.

Ai lati sembra esserci una finitura metallica opaca, mentre nella parte posteriore si va al contrasto visto che abbiamo una finitura lucida (in linea con il predecessore in tal senso). Trova spazio lateralmente anche il carrellino delle SIM: per un Pixel con solo eSIM dovremo forse attendere un po’ di più, soprattutto per quanto concerne la gamma “A”. Google Pixel 7a è stato presentato durante il Google I/O dello scorso maggio, quindi ci aspettiamo tempistiche simile per Google Pixel 8a. State già puntando ai fratelli maggiori, Pixel 8 e Pixel 8 Pro, oppure avete intenzione di aspettare l’uscita di Pixel 8a, il modello di fascia media?

In copertina Google Pixel 7a

