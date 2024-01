Anche quella di oggi si sta rivelando una giornata ricca di aggiornamenti, soprattutto per i possessori di alcuni dispositivi Samsung, OnePlus e Huawei. Più precisamente, stanno accogliendo nuovi update Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, OnePlus Nord N20 SE, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro (anche nella versione Porsche Design) e Huawei Mate 20X 5G. Andiamo a scoprire tutte le novità in distribuzione, tra Android 14, patch di sicurezza e HarmonyOS.

Novità aggiornamento Android 14 per Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Partiamo da Samsung Galaxy Tab A7 Lite, che in queste ore sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 14 con One UI 6. Si parte dalla Corea del Sud con il firmware T225NKOU6DWL9, ma nel giro di qualche giorno la distribuzione dovrebbe allargarsi a livello globale.

Il nuovo aggiornamento richiede un download di circa 1,5 GB e porta le tante novità che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane. La One UI 6 include novità riguardanti l’interfaccia (con nuovi quick settings e non solo), le possibilità di personalizzazione (della schermata di blocco e non solo), l’efficienza energetica, la gestione dei permessi e tanto altro. Samsung riassume i cambiamenti della sua One UI 6 nel modo seguente, anche se alcune funzionalità potrebbero essere riservate ai prodotti di fascia più alta.

Layout rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Per il tablet compatto (ed economico) si tratta del terzo aggiornamento del robottino: il dispositivo ha infatti debuttato con Android 11.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Samsung Galaxy A52s 5G

Restiamo sul produttore sud-coreano perché sono in distribuzione in Italia nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Samsung Galaxy A52s 5G con le patch di sicurezza di gennaio 2024. Questi ultimi hanno già ricevuto Android 14 e One UI 6 da qualche settimana e stanno accogliendo i più recenti perfezionamenti lato sicurezza. I firmware sono rispettivamente F711BXXS6GWL7 e A528BXXS6FXA1, già disponibili nel nostro Paese a partire dai modelli no brand.

Come abbiamo visto nel più recente bollettino di sicurezza diffuso da Samsung, le patch di gennaio vanno a correggere più di 70 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (più specifiche per i modelli della casa di Seoul). Non sembra siano state integrate ulteriori novità, se non qualche bugfix non specificato e alcuni miglioramenti generici a livello di stabilità del sistema.

Novità aggiornamento Android 14 per OnePlus Nord N20 SE

Aggiornamento importante in distribuzione per OnePlus Nord N20 SE: lo smartphone sta infatti accogliendo a livello globale Android 14 grazie alla OxygenOS 14.0.0.300, e più precisamente al firmware CPH2469_14.0.0.300(EX01).

Il changelog è meno corposo di quello visto su altri modelli aggiornati alla più recente versione della OxygenOS, vista la fascia di prezzo. Le novità comprendono l’aggiunta di File Dock (per trascinare e rilasciare per trasferire contenuti tra app e dispositivi), miglioramenti per la gestione dei permessi di foto e video, passi avanti a livello di stabilità, miglioramenti per le animazioni, l’aggiunta di nuove suonerie e suoni di notifica a tema Aquamorphic e la rimozione della funzione di streaming in background nella Smart Sidebar.

Novità aggiornamenti Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20X 5G

Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro (anche nella variante Porsche Design) e Mate 20X 5G stanno ricevendo in queste ore in Cina l’aggiornamento ad HarmonyOS 4.0.0.107. La nuova release porta con sé alcuni miglioramenti e le patch di sicurezza di gennaio 2024.

Il changelog cita alcune ottimizzazioni riguardanti il display, con perfezionamenti per l’interfaccia utente e gli effetti di animazione che contribuiscono a migliorare l’esperienza visiva generale. In più sono state integrate le più recenti correzioni di sicurezza, oltre che bugfix non specificati e miglioramenti per Huawei Reading (che ora offre funzionalità IA e connessione cross-device).

I modelli coinvolti nel rollout sono i seguenti:

Huawei P30 (ELE-AL00 e ELE-TL00)

Huawei P30 Pro (VOG-AL00, VOG-AL10 e VOG-TL00)

Huawei Mate 20 (HMA-AL00 e HMA-TL00)

Huawei Mate 20 Pro (LYA-AL00, LYA-AL10 e LYA-TL00)

Huawei Mate 20 RS Porsche Design (LYA-AL00P)

Huawei Mate 20X (EVR-AL00)

Huawei Mate 20X 5G

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy A52s 5G, OnePlus Nord N20 SE, Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20X 5G

Per verificare l’arrivo di aggiornamenti su Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy A52s 5G potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su OnePlus Nord N20 SE potete invece andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Anche su Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20X 5G potete passare dalla sezione dedicata delle impostazioni per verificare via OTA.

