Nuovi aggiornamenti sono in distribuzione in queste ore per alcuni dispositivi, tra smartphone Android e cuffie wireless: sono coinvolti Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy Z Flip, OnePlus 11 e le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro. Andiamo insieme a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy Z Flip

Partiamo da Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy Z Flip, che stanno iniziando a ricevere nuovi aggiornamenti con le patch di sicurezza di gennaio 2024. Lo smartphone di fascia media sta accogliendo il firmware A536BXXS8DWL5, che richiede un download di quasi 250 MB, mentre il pieghevole a conchiglia sta ricevendo la versione F700FXXSEKWL1. Per entrambi la distribuzione ha già toccato alcuni Paesi europei.

Come abbiamo visto nel più recente bollettino diffuso da Samsung, le patch di gennaio 2024 portano la correzione a più di 70 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo Android) e SVE (più specifiche per i dispositivi della casa sud-coreana). Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, se non miglioramenti generici di stabilità e bugfix non specificati.

Galaxy A53 5G ha già ricevuto Android 14 con la One UI 6, ma non si fermerà qui: più avanti arriverà la One UI 6.1 (al debutto tra pochi giorni sui Samsung Galaxy S24), ma secondo le promesse del produttore lo smartphone arriverà fino ad Android 16. Diverso il discorso riguardante Galaxy Z Flip: il primo pieghevole della gamma è uscito nel 2020 con Android 10 e si è fermato alla One UI 5.1 basata su Android 13. Continuerà a ricevere patch di sicurezza ancora per qualche mese.

Novità aggiornamento OnePlus 11

Aggiornamento in arrivo anche per OnePlus 11: lo smartphone Android sta ricevendo a partire dall’India la OxygenOS 14.0.0.401, per la precisione la versione CPH2447_14.0.0.401(EX01). L’update non si limita a integrare le patch di sicurezza di gennaio 2024, ma introduce ulteriori novità. Come indicato nello stesso changelog diffuso dal produttore cinese, abbiamo:

miglioramenti alla stabilità e alle performance del sistema

miglioramenti alla durata della batteria in certi scenari

soluzione a un problema che impediva il passaggio tra alcune app nelle attività recenti

soluzione a un problema di sfarfallio dello schermo che poteva verificarsi al tocco del popup della chiamata in corso nella barra di stato

soluzione a un problema con la Smart Sidebar

rimossa la funzionalità di streaming in background nella Smart Sidebar

ottimizzazione per la compressione delle app e miglioramenti nella stabilità delle funzioni

soluzione a un errore nelle impostazioni sul display dell’auto

soluzione a un problema per cui Car Connect avrebbe potuto non connettersi automaticamente all’auto

Come sempre, l’aggiornamento viene distribuito in maniera graduale, per cui potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di vederlo sul vostro OnePlus 11.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Buds2 Pro

Non solo smartphone: si aggiornano in queste ore anche le Samsung Galaxy Buds 2 Pro, che a poche ore dalla presentazione ufficiale dei Galaxy S24 accolgono la versione R510XXUOAXA2. Il changelog non specifica particolari novità, ma cita soltanto generici miglioramenti di stabilità. Il download è di poco meno di 6 MB, e richiede il passaggio dall’app Galaxy Wearable.

A meno di colpi di scena, con l’evento Galaxy Unpacked di domani Samsung non dovrebbe presentare ulteriori prodotti insieme ai nuovi flagship. Per un nuovo modello di cuffie wireless dovremo aspettare ancora, così come per l’attesa smartband Samsung Galaxy Fit3.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Buds2 Pro e OnePlus 11

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy Z Flip potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete affidarvi a Smart Switch, che richiede il collegamento dello smartphone al PC. Per controllare l’arrivo di update su OnePlus 11 potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Per installare nuovi aggiornamenti sulle Samsung Galaxy Buds2 dovete invece passare dall’app Galaxy Wearable: dopo aver selezionato le cuffie nel menu laterale, potete recarvi in “Impostazioni auricolari > Aggiornam. software auricolari“.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Smart Tag2: ora sono davvero completissimi