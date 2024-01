Si è da poco concluso l’evento di lancio globale “Solo scatti iconici” di Bangkok con cui Xiaomi ha svelato ufficialmente la nuova serie Redmi Note 13, composta da cinque smartphone che coprono in toto la fascia media del panorama Android e arrivano da subito anche in Italia.

Come suggerito dal titolo scelto per l’evento, il focus della nuova proposta Redmi per la fascia media è il comparto fotografico, con sensori principali da 108 o 200 megapixel, questi ultimi stabilizzati otticamente, che caratterizzano i vari modelli. Scopriamo dunque le peculiarità di ognuno dei nuovi dispositivi e i prezzi di listino scelti dal produttore cinese.

“Solo scatti iconici”: i Redmi Note 13 arrivano in Italia

Come anticipato in apertura, i cinque smartphone che compongono la serie Redmi Note 13 sono ufficiali a livello globale, Italia inclusa. Il colosso cinese ha portato aggiornamenti e miglioramenti su tutta la linea per alzare l’asticella e rilanciare la sfida sulla fascia media.

Tutti i modelli, caratterizzati da design e dimensioni simili, possono contare su alcune specifiche in comune come l’audio stereo, un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz (con risoluzione Full HD+ per i modelli 4G, 5G e Pro 4G e con risoluzione 1.5K per i modelli Pro 5G e Pro+ 5G), interrotto da un foro che ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel, e un comparto fotografico posteriore triplo.

Il sensore principale è da 108 megapixel sui due modelli “standard” (4G e 5G) e da 200 megapixel, stabilizzato otticamente, sui due modelli Pro (4G e 5G) e sul modello Pro+ 5G. Gli altri due sensori, a prescindere dal modello, sono un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Tutti e cinque i modelli sono poi supportati dalla tecnologia Xiaomi Imaging Engine per offrire “una fotografia computazionale di nuova generazione e una potente elaborazione delle immagini“. Sul fronte del software, la serie Redmi Note 13 arriva sul mercato con a bordo Android 13 personalizzato attraverso la MIUI 14: per Android 14 e HyperOS sarà necessario attendere un aggiornamento OTA.

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G è il modello d’ingresso della gamma, plasmato attorno al SoC Snapdragon 685 di Qualcomm (affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione).

Come suggerito dal nome, lo smartphone non può contare sul supporto alle reti 5G ma offre comunque un comparto connettività di tutto rispetto. La batteria è da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W. Il dispositivo gode della certificazione IP54.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Redmi Note 13 4G.

Dimensioni: 162,3 x 75,5 x 8 mm

x x Peso: 189 grammi

Display: AMOLED da 6,67″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 1800 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 610

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 6 o 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (archiviazione, UFS 2.2)

o (RAM) e o (archiviazione, UFS 2.2) Fotocamera posteriore: tripla , 108 MP (principale) + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP (macro)

, (principale) + (ultra-grandangolare) + (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 4G (dual SIM), Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 , NFC , IR , GPS , USB-C

(dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 33 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Redmi Note 13 4G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 5G era già stato ufficializzato in Cina lo scorso settembre. Rispetto al modello solo 4G, può contare sul SoC Dimensity 6080 di MediaTek (affiancato nuovamente da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione) e, grazie anche al supporto alle reti 5G, può vantare un leggero boost sul fronte della connettività.

Questo modello è l’unico dell’intera gamma che non offre un lettore delle impronte digitali integrato sotto al display: il lettore è comunque presente ma è integrato nel pulsante di accensione/spegnimento. Anche qua troviamo la certificazione IP54.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Redmi Note 13 5G.

Dimensioni: 161,1 x 75 x 7,6 mm

x x Peso: 174 grammi

Display: AMOLED da 6,67″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 1000 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: MediaTek Dimensity 6080 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MC2

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 6 o 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (archiviazione, UFS 2.2)

o (RAM) e o (archiviazione, UFS 2.2) Fotocamera posteriore: tripla , 108 MP (principale) + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP (macro)

, (principale) + (ultra-grandangolare) + (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (dual SIM), Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.3 , IR , NFC , GPS , USB-C

(dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 33 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del NOMEDISPOSITIVO, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Redmi Note 13 Pro 4G

Un gradino più in alto troviamo il Redmi Note 13 Pro 4G, new entry che rinuncia alla connettività 5G ma alza l’asticella rispetto ai modelli “standard”: il SoC, in questo caso, è il performante Helio G99-Ultra di MediaTek, affiancato da 8 o ben 12 GB di memoria RAM e da 128, 256 o addirittura 512 GB di spazio di archiviazione.

La batteria resta da 5000 mAh come sui due modelli standard ma c’è il supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W, in grado di garantire una ricarica più veloce. Anche in questo caso, permane la certificazione IP54.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Redmi Note 13 Pro 4G.

Dimensioni: 161,1 x 75 x 8 mm

x x Peso: 188 grammi

Display: AMOLED da 6,67″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC: MediaTek Helio G99-Ultra (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MC2

(6 nm) con CPU e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM) e 128 , 256 o 512 GB (archiviazione, UFS 2.2)

o (RAM) e , o (archiviazione, UFS 2.2) Fotocamera posteriore: tripla , 200 MP (principale con OIS) + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP (macro)

, (principale con OIS) + (ultra-grandangolare) + (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 4G (dual SIM), Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.2 , NFC , IR , GPS , USB-C

(dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Redmi Note 13 Pro 4G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Redmi Note 13 Pro 5G

Anche Redmi Note 13 Pro 5G era già stato ufficializzato in Cina lo scorso settembre. In questo caso, abbiamo a che fare con un dispositivo, comunque certificato IP54, che può contare sul SoC Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Si tratta di un dispositivo che ha molti tratti in comune con il cugino POCO X6, annunciato in Italia solo pochi giorni fa.

A ogni modo, come il modello Pro 4G, anche lui può contare sulla ricarica rapida a 67 W ma la batteria integrata è leggermente più capiente: 5100 mAh. Rispetto al modello Pro 4G vi sono poi altre due differenze: il display più definito (risoluzione 1.5K in luogo della Full HD+) e supporto alle reti 5G.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Redmi Note 13 Pro 5G.

Dimensioni: 161,2 x 74,2 x 8 mm

x x Peso: 187 grammi

Display: AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1.5K , refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 1800 nit

da con risoluzione , refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 710

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM) e 256 o 512 GB (archiviazione, UFS 2.2)

o (RAM) e o (archiviazione, UFS 2.2) Fotocamera posteriore: tripla , 200 MP (principale con OIS) + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP (macro)

, (principale con OIS) + (ultra-grandangolare) + (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (dual SIM), Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.2 , NFC , IR , GPS , USB-C

(dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5100 mAh con ricarica rapida cablata a 67 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Redmi Note 13 Pro 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Ultimo, non per importanza, è il Redmi Note 13 Pro+ 5G, anch’esso già ufficializzato in Cina lo scorso settembre. Si tratta, indubbiamente, del dispositivo più completo e performante del lotto, almeno sulla carta.

Sul fronte delle performance, lui può contare sul Dimensity 7200-Ultra di MediaTek, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione con memorie UFS 3.1, più veloci delle 2.2 presenti sugli altri modelli.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è poi l’unico del lotto che può vantare alcune caratteristiche interessanti: la certificazione IP68 contro acqua e polvere, il supporto al Wi-Fi 6 e la ricarica cablata super rapida a 120 W.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Dimensioni: 161,4 x 74,2 x 8,9 mm

x x Peso: 199 grammi (plastica) o 204 grammi (pelle vegana)

(plastica) o (pelle vegana) Display: AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1.5K , refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 1800 nit

da con risoluzione , refresh rate a e luminosità di picco a SoC: MediaTek Dimensity 7200-Ultra (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G610 MC4

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM), 256 o 512 GB (archiviazione, UFS 3.1)

o (RAM), o (archiviazione, UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla , 200 MP (principale con OIS) + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP (macro)

, (principale con OIS) + (ultra-grandangolare) + (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (dual SIM), Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , NFC , IR , GPS , USB-C

(dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 120 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Redmi Note 13 Pro+ 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi dei nuovi smartphone Redmi

Terminato il racconto di specifiche e peculiarità dei singoli dispositivi che compongono la serie Redmi Note 13, è il momento di parlare di prezzi e disponibilità. Tutti e cinque i modelli sono già disponibili all’acquisto in Italia su Amazon o sul sito ufficiale Xiaomi.

Redmi Note 13 4G arriva nelle tre colorazioni Ice Blue, Midnight Black e Mint Green e in altrettante configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi: Configurazione 6+128 GB al prezzo di 199,90 euro Configurazione 8+128 GB al prezzo di 229,90 euro Configurazione 8+256 GB al prezzo di 249,90 euro

arriva nelle tre colorazioni Ice Blue, Midnight Black e Mint Green e in altrettante configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Redmi Note 13 5G arriva nelle tre colorazioni Arctic White, Graphite Black e Ocean Teal e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi: Configurazione 6+128 GB al prezzo di 279,90 euro Configurazione 8+256 GB al prezzo di 299,90 euro

arriva nelle tre colorazioni Arctic White, Graphite Black e Ocean Teal e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Redmi Note 13 Pro 4G arriva nelle tre colorazioni Forest Green, Lavander Purple e Midnight Black e in altrettante configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi: Configurazione 8+128 GB al prezzo di 329,90 euro Configurazione 8+256 GB al prezzo di 349,90 euro Configurazione 12+512 GB al prezzo di 399,90 euro

arriva nelle tre colorazioni Forest Green, Lavander Purple e Midnight Black e in altrettante configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Redmi Note 13 Pro 5G arriva nelle tre colorazioni Aurora Purple, Midnight Black e Ocean Teal e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi: Configurazione 8+256 GB al prezzo di 399,90 euro Configurazione 12+512 GB al prezzo di 449,90 euro

arriva nelle tre colorazioni Aurora Purple, Midnight Black e Ocean Teal e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Redmi Note 13 Pro+ 5G arriva nelle tre colorazioni Aurora Purple, Midnight Black e Moonlight White, e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi: Configurazione 8+256 GB al prezzo di 469,90 euro Configurazione 12+512 GB al prezzo di 499,90 euro

arriva nelle tre colorazioni Aurora Purple, Midnight Black e Moonlight White, e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

