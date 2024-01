Manca solo una settimana alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, e in questi giorni le anticipazioni fioccano. Dopo aver visto le specifiche tecniche complete (che sembrano finalmente dipanare i dubbi sul dualismo Snapdragon-Exynos) e aver scoperto i presunti prezzi italiani, è il momento di andare a sbirciare l’aspetto di alcune delle cover ufficiali.

Le cover ufficiali dei Samsung Galaxy S24 racchiuse in un’immagine

Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di scoprire i nomi dei modelli di alcune delle cover ufficiali per la serie Samsung Galaxy S24, che comprendono cover in silicone, Standing Grip Case, Suit Case (con parti intercambiabili con NFC simili a quelle viste su Galaxy Z Flip5), Clear Case, Shield Case, Smart View Wallet Case e Vegan Leather Case.

Grazie a Evan Blass possiamo iniziare a dare un’occhiata ad alcune di queste ultime in varie colorazioni: purtroppo non è presente la Suit Case, forse la più attesa dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi. Alcune delle colorazioni dovrebbero richiamare quelle degli smartphone, che sono attesi nelle versioni Amber Yellow, Cobalt Violet, Jade Green, Marble Gray, Onyx Black, Sandstone Orange e Sapphire Blue per Galaxy S24 e S24+, e Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Yellow e Titanium Violet per Galaxy S24 Ultra (alcune dovrebbero essere quelle esclusive del Samsung Shop).

Per tutti i dettagli ufficiali Samsung dovremo ormai aspettare ben poco: durante l’evento Unpacked del 17 gennaio 2024 conosceremo tutto su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Quale dei tre state aspettando maggiormente? Vi ricordiamo che è già disponibile una promozione speciale che consente di risparmiare 50 euro sull’acquisto e di partecipare a un concorso che mette in palio 14 notebook Samsung Galaxy Book3 Pro.

In copertina Samsung Galaxy S23

