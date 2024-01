Nelle scorse ore il team di Samsung ha confermato che mercoledì 17 gennaio sarà presentata ufficialmente l’attesissima serie Samsung Galaxy S24.

Il colosso coreano è quindi oramai proiettato sul primo evento Galaxy Unpacked del 2024, appuntamento nel quale pare che sarà dato un grande risalto alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

La prima promozione per la serie Samsung Galaxy S24

Nelle settimane che verranno si susseguiranno le promozioni studiate dal team di Samsung per supportare il lancio e l’arrivo sul mercato di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra e la prima della serie è già disponibile.

Il colosso coreano, infatti, sta inviando ai suoi utenti una mail per informarli che hanno la possibilità di ottenere un codice sconto di 50 euro, da sfruttare dal 17 gennaio al 31 gennaio 2024, per l’acquisto di uno dei nuovi smartphone dell’azienda (codice modello SM-S928B, codice modello SM-S926B e codice modello SM-S921B).

In particolare, il produttore precisa che lo sconto in questione potrà essere sfruttato su Samsung Online Shop e che verrà inviato via email poco prima dell’inizio dell’evento Galaxy Unpacked 2024.

Ma c’è anche un’altra promozione legata al lancio di Samsung Galaxy S24: chi acquisterà uno dei nuovi smartphone di Samsung entro il 30 gennaio 2024 e lo registrerà sul sito dedicato (lo trovate seguendo questo link) entro il 29 febbraio 2024, infatti, avrà la possibilità di partecipare all’estrazione per vincere uno tra i 14 notebook Samsung Galaxy Book3 Pro 14″ i7 16GB Intel Iris Xe in palio.

Se desiderate sfruttare l’iniziativa studiata da Samsung per il lancio dei suoi nuovi smartphone, non dovete fare altro che seguire questo link, che vi porterà alla pagina dedicata, nella quale dovrete inserire il vostro indirizzo email e rispondere a tre domande domande sulle vostre preferenze in fatto di tecnologia.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al 17 gennaio 2024 per la presentazione della serie Samsung Galaxy S24.