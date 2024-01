Ci siamo quasi: manca poco più di una settimana alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, mentre continuano a impazzare rumor, indiscrezioni e anticipazioni (dopo prezzi, colorazioni e non solo). A pochi giorni dal debutto, facciamo il punto sulla questione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ed Exynos 2400: scopriamo le ultime sui SoC che saranno utilizzati sui nuovi flagship in arrivo.

Snapdragon o Exynos, Exynos o Snapdragon? Le ultime sui Galaxy S24

Ve lo diciamo subito: di certezze non ne abbiamo ancora, anche se ormai siamo praticamente sicuri che la serie Samsung Galaxy S24 arriverà in Europa sia con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy sia con Exynos 2400. Le indiscrezioni dei giorni scorsi puntano sul SoC di casa Qualcomm sia per Galaxy S24 Ultra sia per Galaxy S24+, con il chipset Exynos “fatto in casa” riservato al solo Galaxy S24, ma i rumor sembrano ancora indecisi.

Le ultime provenienti da WinFuture offrono ulteriori dettagli sulle frequenze utilizzate dai due chipset, ma paiono in controtendenza rispetto a quanto spuntato i giorni scorsi riguardante l’alternanza Snapdragon-Exynos. La fonte sostiene che sia Samsung Galaxy S24 sia Galaxy S24+ disporranno del SoC Exynos 2400 in Europa, mentre lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy sarà disponibile solamente su Galaxy S24 Ultra. Per capire chi avrà ragione dovremo aspettare solo qualche giorno.

Nella variante “for Galaxy”, il chipset di casa Qualcomm dovrebbe risultare ancora una volta una versione potenziata di quello visto finora: a bordo dovremmo infatti avere un ARM Cortex-X4 Prime Core a 3,39 GHz (contro i 3,3 GHz della versione normale). Per quanto riguarda invece i core ARM Cortex-A720 e Cortex-A520 dovremmo scendere leggermente con le frequenze, con clock di 2,9, 3,1 e 2,2 GHz; secondo la scheda tecnica di Qualcomm, nella versione normale abbiamo 100 MHz in più. Naturalmente non abbiamo ancora informazioni che ci permettano di effettuare una vera e propria comparazione di prestazioni.

Secondo la fonte, l’Exynos 2400 dovrebbe arrivare su tutti i mercati nei quali Samsung proporrà la “B” nel numero di modello, tra cui l’Italia e tanti altri Paesi europei. Il chip a 4 nm dovrebbe raggiungere una frequenza massima di 3,2 GHz con il suo core Prime, mentre i core ARM Cortex-A720 dovrebbero funzionare a 2,6 e 2,9 GHz e i core ARM Cortex-A520 a risparmio energetico dovrebbero fermarsi a 1,95 GHz. Tutti clock inferiori rispetto a quelli dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ma è presto per stabilire effettive differenze tangibili nell’utilizzo.

Baserete la vostra scelta di acquisto sul SoC a disposizione? Punterete solo sui modelli Snapdragon, oppure ritenete che le prestazioni e l’efficienza saranno equiparabili? Fateci sapere la vostra. Vi ricordiamo che la serie Samsung Galaxy S24 sarà presentata ufficialmente il 17 gennaio 2024 durante l’evento Galaxy Unpacked.

