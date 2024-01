Spuntano in queste ore interessanti novità dal mondo Samsung Galaxy: a pochi giorni dalla presentazione ufficiale, fissata per il 17 gennaio 2024, abbiamo ulteriori indicazioni sui Samsung Galaxy S24 grazie alla gamma di accessori spuntata in anteprima. Nel frattempo sono saltate fuori anticipazioni riguardanti la gamma rugged Android del produttore, con tanti dettagli su Samsung Galaxy Tab Active5 e il presunto prezzo di vendita di Samsung Galaxy XCover 7. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto da vicino.

Le cover ufficiali della serie Samsung Galaxy S24

Iniziamo da Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, che saranno presentati durante il nuovo Galaxy Unpacked appena annunciato, che si terrà il 17 gennaio 2024 e offrirà una promozione di lancio. Nelle ultime settimane sono spuntate parecchie anticipazioni riguardanti la nuova gamma di flagship della casa di Seoul, che comprendono specifiche tecniche, funzionalità di intelligenza artificiale e design.

Quest’oggi, grazie a MobileFun, possiamo iniziare a scoprire alcuni degli accessori ufficiali per la serie Samsung Galaxy S24, già in vendita sul sito quando manca ancora qualche giorno al debutto degli smartphone. Purtroppo i dettagli latitano un po’ per quanto concerne le immagini, ma abbiamo comunque la possibilità di scoprire quali modelli di cover saranno commercializzati da Samsung grazie ai nomi e ai numeri di serie.

Partiamo dalle cover in silicone, sempre tra le più popolari in quanto colorate e non troppo costose. Nell’immagine qui sotto abbiamo una piccola anteprima della versione Dark Violet per Samsung Galaxy S24 Ultra, che conferma il design dello smartphone che abbiamo visto in questi giorni. La stessa cover viene poi commercializzata nelle colorazioni White, Light Green, Yellow e Violet.

Per il flagship Galaxy S24 Ultra è disponibile anche la cover Standing Grip Case, che potrebbe costituire una versione migliorata nell’ergonomia della già conosciuta cover Standing Case. L’accessorio dovrebbe offrire un supporto per mantenere lo smartphone appoggiato a una superficie, esattamente come quello che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni sui modelli già in commercio. La serie Galaxy S24 potrà contare sulle Suit Case, anch’esse viste su altri modelli, come Galaxy Z Flip5: dovrebbe offrire una parte intercambiabile in grado di adattare lo sfondo del dispositivo. Avremo poi cover in pelle vegana, Smart View Wallet Case, Clear Case, protezioni per lo schermo e non solo.

Ecco la lista completa degli accessori di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra già in vendita sul sito. Nelle prossime settimane, soprattutto dopo l’uscita degli smartphone, dovrebbero arrivarne altri.

La gamma rugged: le ultime su Samsung Galaxy Tab Active5 e Galaxy XCover 7

Un nuovo componente della gamma Galaxy Tab Active si sta preparando al debutto, e potrebbe essere piuttosto vicino considerando i dettagli trapelati in queste ore con tanto di immagini. Si tratta di Samsung Galaxy Tab Active5, un nuovo tablet Android rugged con connettività 5G che dovrebbe offrire robustezza, cover protettiva antiurto, certificazione IP68 e supporto per la S Pen.

Il tablet è passato da varie certificazioni (FCC, Bluetooth SIG, SafetyKorea), e in queste ore sono spuntate numerose anticipazioni targate MsPowerUser che ci svelano specifiche tecniche e design. Come possiamo vedere nelle immagini, Galaxy Tab Active5 dovrebbe offrire ampi bordi intorno allo schermo e un aspetto generale che mira più alla durabilità che alle finezze del design, come prevedibile. Il lato destro offre due pulsanti fisici (tasto power più un tasto probabilmente personalizzabile) più il bilanciere del volume, mentre in basso possiamo scorgere la porta USB Type-C affiancata a un microfono e alla porta per il jack audio da 3,5 mm.

Previous Next Fullscreen

In base a quanto trapelato, il tablet dovrebbe disporre di schermo TFT LCD da 8 pollici a risoluzione Full-HD+ con vetro Corning Gorilla Glass 5, SoC Exynos 1380 (già visto sugli smartphone di fascia media del 2023) supportato da un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, due fotocamere e batteria da 5050 mAh sostituibile; quest’ultima dovrebbe offrire fino a 16 ore di riproduzione video, 15 ore di utilizzo di Internet o fino a 33 ore di conversazione sotto rete 4G. Ecco la scheda tecnica spuntata in queste ore:

schermo TFT LCD da 8 pollici a risoluzione 1920 x 1200 con vetro Corning Gorilla Glass 5 e supporto alla S Pen

SoC Exynos 1380 a 5 nm con CPU octa-core con clock fino a 3,4 GHz

4 o 6 GB di RAM

64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

fotocamera posteriore da 13 MP (f/1.9, AF, registrazione video fino a 4K a 30 fps)

fotocamera anteriore da 5 MP

connettività 5G (anche dual SIM nell’apposita variante), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, POCO Pin, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C USB 3.2

accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità , sensore Hall, sensore geomagnetico, sensore di prossimità e lettore d’impronte digitali

altoparlanti con Dolby Atmos e doppio microfono

certificazione IP68 contro acqua e polvere e MIL-STD-810G

batteria da 5050 mAh removibile

dimensioni e peso: 126,8 x 213,8 x 10,1 mm, 433 g

Non sono spuntate indicazioni sul sistema operativo a bordo, ma diamo per scontata la One UI 6 con Android 14, ormai disponibile sulla maggior parte della gamma Galaxy più recente. Non sappiamo quando Samsung deciderà di presentare ufficialmente il suo Galaxy Tab Active5, ma considerando i dettagli trapelati non dovrebbe mancare molto.

Due parole anche su Samsung Galaxy XCover 7, il prossimo smartphone rugged con sistema operativo Android in uscita. A quanto pare le prime indicazioni sul prezzo del mese scorso vengono confermate da Roland Quandt: il noto leaker riesce a essere ancora più preciso, anticipando che lo smartphone sarà commercializzato in Europa al prezzo consigliato di 379,90 euro per la versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Galaxy XCover 7 potrebbe essere lanciato a breve con display Full-HD+ da 6,6 pollici, 6-128 GB di memoria, SoC MediaTek Dimensity 6100+, certificazione IP68 contro acqua e polvere, MIL-STD-810H e batteria da 4000 mAh removibile. Continuate a seguirci perché nelle prossime settimane potremmo avere indicazioni ufficiali non solo sulla gamma Samsung Galaxy S24, ma anche sui rugged Samsung Galaxy Tab Active5 e Galaxy XCover 7.

In copertina Samsung Galaxy S23 Ultra

