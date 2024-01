Manca ormai una settimana al giorno della presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S24 e nelle ultime settimane sono emersi tanti dettagli sui tre smartphone che la comporranno, tanto che è possibile riassumere le loro principali caratteristiche.

Per quanto riguarda il processore, la variante Ultra potrà contare su un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in tutti i mercati mentre in Europa il modello base e quello Plus dovrebbero arrivare con la CPU Exynos 2400.

Tra i punti di forza dei nuovi smartphone del colosso coreano ci dovrebbero essere delle inedite funzionalità basate sull’intelligenza artificiale mentre i display non dovrebbero differenziarsi molto da quelli usati nella precedente generazione (il modello Ultra dovrebbe avere uno schermo completamente piatto).

La dotazione tecnica della serie Samsung Galaxy S24

Iniziando da Samsung Galaxy S24 (modello SM-S921B), queste dovrebbero essere le sue principali caratteristiche:

display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel; densità di 418 ppi), refresh rate a 120 Hz, HDR10+, Vision Booster

processore Samsung Exynos 2400 a 64 bit (4 nm)

8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione

connettività 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD

fotocamera frontale da 12 megapixel (F/2.2)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (F/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (F/2.2) e teleobiettivo da 10 megapixel (F/2.4); registrazione fino a risoluzione UHD 8K (7.680 x 4.320 pixel) a 30 FPS

scanner per le impronte digitali ad ultrasuoni, accelerometro, barometro, giroscopio, bussola, sensore di prossimità , sensore di luminositÃ

supporto Dual SIM

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi Direct, Miracast, NFC

batteria da 4.000 mAh (ricarica rapida a 25 W)

One UI 6.1 basata su Android 14

scocca in alluminio con certificazione IP68

dimensioni: 70,6 x 147 x 7,6 mm

peso: 167 grammi

Queste, invece, dovrebbero essere le caratteristiche di Samsung Galaxy S24+ (modello SM-S926B):

display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3.120 x 1.440 pixel; densità di 516 ppi), refresh rate a 120 Hz, HDR10+, Vision Booster

processore Samsung Exynos 2400 a 64 bit (4 nm)

12 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione

connettività 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD

fotocamera frontale da 12 megapixel (F/2.2)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (F/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (F/2.2) e teleobiettivo da 10 megapixel (F/2.4); registrazione fino a risoluzione UHD 8K (7.680 x 4.320 pixel) a 30 FPS

scanner per le impronte digitali ad ultrasuoni, accelerometro, barometro, giroscopio, bussola, sensore di prossimità , sensore di luminositÃ

supporto Dual SIM

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi Direct, Miracast, NFC, UWB

batteria da 4.900 mAh (ricarica rapida a 45 W)

One UI 6.1 basata su Android 14

scocca in alluminio con certificazione IP68

dimensioni: 75,9 x 158,5 x 7,7 mm

peso: 196 grammi

Queste, infine, le presunte caratteristiche di Samsung Galaxy S24 Ultra (modello SM-S928B):

display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ (3.120 x 1.440 pixel; densità di 505 ppi), refresh rate a 120 Hz, HDR10+, Vision Booster

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

12 GB di RAM

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione

connettività 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD

fotocamera frontale da 12 megapixel (F/2.2)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario da 200 megapixel (F/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (F/2.2), teleobiettivo da 50 megapixel (F/3.4) e teleobiettivo da 10 megapixel (F/2.4); registrazione fino a risoluzione UHD 8K (7.680 x 4.320 pixel) a 30 FPS

scanner per le impronte digitali ad ultrasuoni, accelerometro, barometro, giroscopio, bussola, sensore di prossimità , sensore di luminositÃ

supporto Dual SIM

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, WiFi Direct, Miracast, NFC, UWB

batteria da 5.000 mAh (ricarica rapida a 45 W)

One UI 6.1 basata su Android 14

scocca in titanio con certificazione IP68

supporto S Pen

dimensioni: 79 x 162,3 x 8,6 mm

peso: 232 grammi

Appuntamento a mercoledì 17 gennaio, alle ore 19, per la presentazione ufficiale.