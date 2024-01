È tutto pronto per il primo grande evento del 2024 di Samsung: tra poco più di una settimana i riflettori saranno puntati sul Galaxy Unpacked in cui verrà svelata al mondo l’attesa serie Galaxy S24 e in queste ore rimbalzano sul web le possibili colorazioni dei due modelli “più economici”: Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24+.

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dei prossimi modelli di riferimento della casa sudcoreana: si è detto dei prezzi europei e persino di quelli italiani, abbiamo visto cover ufficiali e promozioni di lancio, ma anche gli scatti dal vivo di Samsung Galaxy S24 Ultra, che insieme agli altri due modelli si preannuncia come un concentrato di AI (dalla fotocamera alla parte telefonica).

Adesso, grazie al leaker Ross Young, apprendiamo le probabili colorazioni — coi soliti, fantasiosi, nomi commerciali — di Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24+. La lista completa è piuttosto lunga e allo stato attuale la fonte non ha chiarito se entrambi i modelli verranno proposti in tutte le colorazioni elencate o se ce ne saranno alcune esclusive. Ad ogni modo, ecco le colorazioni segnalate:

Amber Yellow

Cobalt Violet

Jade Green

Marble Gray

Onyx Black

Sandstone Orange

Sapphire Blue.

Previous Next Fullscreen

Alcune di queste colorazioni sembrano sovrapponibili a quelle che un leak precedente aveva attribuito a Galaxy S24 Ultra, le cui varianti arancione, verde e blu potrebbero corrispondere rispettivamente a Sandstone Orange, Jade Green e Sapphire Blue.

Potrebbe interessarti: iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.