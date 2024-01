Manca poco ormai per la presentazione ufficiale della prossima serie di smartphone di punta del colosso coreano, i Samsung Galaxy S24 sono senza alcun dubbio tra i dispositivi più attesi di questo periodo dell’anno e lo dimostrano le numerose indiscrezioni che li riguardano.

Oggi, grazie alle ultime fughe di notizie condivise in rete, diamo uno sguardo ai presunti prezzi di vendita del mercato italiano, ad alcune componenti interne dei prossimi dispositivi di punta dell’azienda e ad alcune conferme circa il possibile processore utilizzato per la variante Plus di Galaxy s24.

Ecco i possibili prezzi di vendita dei Samsung Galaxy S24 in Italia

Abbiamo già avuto modo di vedere tutta una serie di informazioni su quelli che potrebbero essere i possibili prezzi di vendita degli smartphone della famiglia Galaxy S24, anche per il mercato europeo: si tratta di informazioni che potrebbero non essere accurate al 100%, anche in virtù del fatto che Samsung (come altri brand) modifica leggermente i prezzi di vendita in base al mercato di commercializzazione.

Ad ogni modo nelle ultime ore Roland Quandt, fonte solitamente affidabile, ha condiviso su X (ex Twitter) le proprie previsioni riguardanti i prezzi di vendita per il mercato italiano che vi riportiamo di seguito:

Galaxy S24 (128GB): 899 euro

Galaxy S24 (256GB): 959 euro

Galaxy S24 Plus (256GB): 1.149 euro

Galaxy S24 Plus (512GB): 1.269 euro

Galaxy S24 Ultra (256 GB): 1.449 euro

Galaxy S24 Ultra (512 GB): 1.569 euro

Galaxy S24 Ultra (1TB): 1.809 euro

Come potete notare, i prezzi dei futuri flagship Samsung sarebbero leggermente inferiori rispetto a quelli dei modelli dell’attuale generazione, ci sono però altri aspetti da considerare come i presunti bonus per il pre ordine: abbiamo già visto la prima promozione ufficiale, ma l’aspetto più interessante riguarda quelle ufficiose. Qualche giorno fa vi abbiamo riportato le prime indiscrezioni in merito che però non facevano riferimento ad un mercato in particolare, secondo quanto trapelato Samsung potrebbe offrire il doppio dello spazio di archiviazione senza costi aggiuntivi, il che abbasserebbe di fatto ulteriormente i prezzi di vendita almeno nel primo periodo.

Inoltre, ma anche qui non ci sono al momento indicazioni circa il Bel Paese, in alcuni mercati l’azienda potrebbe offrire agli utenti un buono sconto per l’acquisto di un Galaxy Watch o ancora un buono sconto per l’acquisto delle Galaxy Buds FE.

Ecco alcune componenti interne dei prossimi Samsung Galaxy S24

C’è parecchio fermento nella community di appassionati, il brand coreano ha di recente confermato in maniera ufficiale la data scelta per l’evento Galaxy Unpacked, durante il quale verranno svelati al mondo i nuovi smartphone della famiglia Samsung Galaxy S24.

Considerando il breve lasso di tempo che ormai ci separa dal 17 gennaio prossimo venturo, abbiamo già avuto modo di vedere indiscrezioni di ogni tipo sui dispositivi in arrivo, i Galaxy S24 non hanno praticamente quasi più segreti ma, c’è ancora qualcosa che non abbiamo visto: con l’avvicinarsi dell’evento di presentazione e del successivo inizio della commercializzazione, c’è un aspetto che spesso non viene preso in considerazione dai più, ovvero i pezzi di ricambio.

La società ha infatti già iniziato ad inviare alcune componenti a diversi centri di assistenza autorizzati, con lo scopo di essere pronti a qualsiasi evenienza dovesse presentarsi in seguito all’inizio della commercializzazione dei dispositivi; è proprio grazie ad un centro assistenza sloveno che oggi possiamo sbirciare all’interno dei Galaxy S24.

Previous Next Fullscreen

Le immagini che potete vedere nella galleria qui sopra non dicono molto, ci consentono però di dare una rapida occhiata ad alcune componenti interne dei prossimi smartphone di punta di Samsung, nello specifico possiamo ammirare le porte USB-C con i rispettivi circuiti stampati, il cavo flessibile per il display e il cavo a nastro per i pulsanti del volume e di accensione.

Galaxy S24 Plus potrebbe non montare l’Exynos 2400

Uno degli aspetti che più attira l’attenzione degli utenti potenzialmente interessati all’acquisto di uno smartphone della serie Galaxy S24 è sicuramente il cuore del dispositivo, ovvero il processore; lo scorso anno la serie Galaxy S23 aveva beneficiato del chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm in tutti i mercati, rendendo felici diversi utenti che non erano più costretti ad accontentarsi della variante mossa dai processori proprietari Exynos, spesso ritenuti a furor di popolo inferiori dal punto di vista qualitativo e prestazionale.

Per quanto riguarda i prossimi smartphone di punta dell’azienda, abbiamo già avuto modo di vedere diverse indiscrezioni secondo le quali Samsung reintrodurrà la dicotomia Snapdragon – Exynos con i Galaxy S24; quello che al momento non è chiaro però, è in quali mercati effettivamente verranno commercializzate le diverse varianti, informazione per la quale probabilmente dovremo attendere la presentazione ufficiale.

Nonostante ciò, nelle ultime ore è trapelata in rete un’ulteriore conferma di un’informazione già vista sul finire dello scorso anno: secondo quanto condiviso su X, il Galaxy S24 Plus sarà alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 3 nella maggior parte dei paesi del mondo, relegando la versione equipaggiata con Exynos ad un ristretto numero di utenti. Ovviamente si tratta di un’informazione da prendere con le pinze, se infatti si dava già per assodato che Galaxy S24 Ultra sarebbe stato commercializzato ovunque con il chip Qualcomm, non è chiaro in quali mercati la variante Plus possa vantare lo stesso processore; non ci resta che attendere per scoprirlo.

Potrebbe interessarti anche: L’intera serie Samsung Galaxy S24 si mostra in nuove esaustive immagini