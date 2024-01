Android 14 si presenta agli utenti dopo l’installazione dell’aggiornamento

Stanno prendendo piede le notifiche attraverso cui Google presenta all’utente le novità di Android 14 in seguito all’installazione dell’aggiornamento sul dispositivo: in rete, stanno arrivando segnalazioni da smartphone Samsung, OnePlus e ASUS. Si tratta di un’ottima notizia, in quanto siffatte notifiche consentono anche agli utenti meno esperti di familiarizzare con le ultime novità introdotte da Google in tema di user experience, sicurezza e quant’altro.

Le novità di Android 14 alla portata di tutti

Ammettiamolo: gli utenti che avvertono la spasmodica necessità di vivere costantemente in beta costituiscono soltanto una piccola nicchia, mentre sono molto più numerosi quelli che semplicemente prendono lo smartphone in mano — Android o iOS che sia — e lo utilizzano, senza badare troppo agli aggiornamenti o alle ultime funzioni introdotte.

Al contempo, il periodo di gestazione di una nuova versione del sistema operativo è piuttosto lungo: dall’annuncio di una nuova versione di Android al suo rilascio in versione stabile da parte di Google e alla distribuzione ancora successiva da parte dei vari OEM, passano diversi mesi. In questo intervallo di tempo, gli appassionati e gli addetti ai lavori seguono ogni tappa di questa lenta maturazione, tanto da arrivare al rilascio della versione finale con poco o nulla da scoprire; dall’altra parte, l’utenza media finisce col dimenticarsi dell’annuncio iniziale e col necessitare di un ripasso, se non di una vera e propria prima conoscenza.

È soprattutto pensando a questa categoria di utenti che dal 2022 Google porta avanti l’iniziativa “Android Upgrade Party” — da non confondere con Android Upgrade Invite, che invece vuole invogliare ad installare le nuove versioni dell’OS —, che permette ai produttori di illustrare agli utenti le novità introdotte coi nuovi aggiornamenti. Se negli anni scorsi questo strumento era stato utilizzato poco dagli OEM, pare che le notifiche dedicate abbiano iniziato a prendere piede con il rilascio di Android 14. La versione base di questi brevi riassunti è curata direttamente da Google, ma i produttori possono personalizzarli per evidenziare alcune novità invece di altre. Ad esempio, Samsung preferisce concentrarsi sulle novità relative alle app di Google invece che sull’OS, mentre Big G pone l’accento su Maps, Foto e Messaggi, così come su funzioni legate ad accessibilità e sicurezza.

Tra i tanti e vari modelli sui quali è stata notata la comparsa di notifiche di questo tipo, si possono citare esempi come Samsung Galaxy S23 Ultra, OnePlus 8 Pro e ASUS ZenFone 10, ma non si tratta ovviamente di un elenco esaustivo. Il contenuto di queste slide varia in base alle funzioni effettivamente ricevute dallo smartphone di turno. Date un’occhiata ai seguenti screenshot per farvi un’idea.

Per quanto riguarda ASUS ZenFone 10 (di cui trovate la nostra recensione) e l’aggiornamento ad Android 14, Mishaal Rahman ha condiviso un tour fatto di: tema in bianco e nero, opzioni per sincronizzare le app per salute e fitness, gestione dei permessi, lampeggiamento del flash per l’arrivo di notifiche, funzioni di accessibilità legate agli apparecchi acustici e al controllo dell’ingrandimento degli elementi visualizzati sullo schermo.

Come avete potuto evincere dagli screenshot condivisi nelle gallerie qui sopra, si tratta di informazioni essenziali che possono aiutare concretamente gli utenti a tirare fuori il meglio dai dispositivi che utilizzano ogni giorno. Naturalmente, queste notifiche mostrate nel contesto dell’Android Upgrade Party rappresentano un’opportunità per gli utenti più e meno esperti, che, ove non interessati, possono saltare a piè pari il tour delle novità e continuare ad utilizzare il dispositivo come al solito.

Che cosa pensate di questa soluzione? Ne avete notato anche voi la comparsa dopo aver installato l’aggiornamento ad Android 14 sul vostro smartphone? Fatecelo sapere nei commenti.

