Google ha da silenziosamente pubblicato la documentazione relativa a una nuova funzionalità di “invito all’aggiornamento” (Android Upgrade Invite) pensata per gli smartphone Android.

L’obiettivo è, in poche parole, quello di fornire agli utenti un’anteprima esaustiva su ciò che un importante aggiornamento (in sospeso) possa portare sul loro dispositivo (in termini di modifiche e/o nuove funzionalità), con la speranza di invogliare gli stessi utenti a procedere con l’installazione.

Cosa è “Android Upgrade Invite”

Android Upgrade Invite è il nome di una nuova funzionalità introdotta da Google per incentivare gli utenti ad aggiornare il proprio smartphone Android quando è disponibile un importante aggiornamento di sistema, ovvero quando cambia la versione del sistema operativo.

Con questo meccanismo, il colosso di Mountain View vuole migliorare l’attuale registro delle modifiche che precede l’eventuale download e installazione dell’aggiornamento: allo stato attuale, infatti, lo smartphone mostra all’utente un registro scritto delle modifiche e delle novità che va a introdurre l’aggiornamento; l’obiettivo è quindi quello di rendere questo registro delle modifiche più informativo, quasi interattivo, invogliando l’utente alla installazione dell’aggiornamento di sistema.

La documentazione di questa nuova funzionalità è stata notata per la prima volta dal solito Mishaal Rahman, noto giornalista insider del mondo Android. Dalla documentazione emerge il comportamento di questo “Android Upgrade Invite” che viene descritto ufficialmente come “un flusso utente che mostra le nuove funzionalità principali incluse nell’attuale aggiornamento principale del sistema operativo Android disponibile” e che ha lo scopo di “aiutare a convincere gli utenti ad aggiornare il proprio dispositivo all’ultima versione del sistema operativo“.

Il flusso utente verrà realizzato sottoforma di schermate che introducono l’aggiornamento disponibile, mostrano le funzionalità principali e conducono fino a una schermata finale che permetterà di scaricare e installare l’aggiornamento.

Le differenze col precedente “Android Upgrade Party”

Mentre “Android Upgrade Invite” informa gli utenti su ciò che otterranno sul dispositivo qualora decidessero di procedere effettivamente all’installazione dell’aggiornamento di sistema, il più vecchio (è arrivato nel dicembre 2022) “Android Upgrade Party” serve per informare gli utenti sul contenuto dell’aggiornamento di sistema appena installato.

In questo caso, infatti, l’obiettivo era quello di mettere in risalto le nuove funzionalità per aumentare il coinvolgimento degli utenti e aiutare gli stessi a “capire come navigare nel loro sistema operativo appena aggiornato“.

La palla passa in mano agli altri OEM

A questo punto, visto che Google ha fatto la sua mossa, sta ai produttori di terze parti (OEM) integrare questo nuovo flusso utente, parte dei Google Play Services (e quindi disponibile solo su quei dispositivi che sono dotati dei GMS, Google Mobile Services).

Gli OEM potranno personalizzare questo invito all’aggiornamento di Android, rimuovere eventuali funzionalità ritenute irrilevanti, aggiornare la lingua dell’intero flusso e modificare le risorse in modo da renderle aderenti col loro stile.

Va comunque sottolineato che il nuovo “Android Upgrade Invite” sembra pensato esclusivamente per gli aggiornamenti principali del sistema operativo Android (ad esempio nel passaggio da Android 12 ad Android 13 o da quest’ultimo ad Android 14).

Da ciò deriva il fatto che gli OEM non possono effettivamente sfruttare questo flusso utente per evidenziare eventuali novità aggiunte di testa propria (extra-Android) alle proprie interfacce personalizzate (pensiamo ad esempio alla One UI di Samsung o alla MIUI di Xiaomi che sono dotate di molte più funzionalità aggiuntive rispetto ad Android puro). C’è comunque la possibilità che, in futuro, anche questa tipologia di novità possa essere integrata nel flusso.

Per maggiori informazioni sulla funzionalità “Android Upgrade Invite” vi rimandiamo alla documentazione completa presente sul portale source.android.com.

