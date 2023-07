Dopo averla annunciata a maggio 2022, nel mese di novembre dello stesso anno Google ha lanciato la versione beta dell’app Health Connect sviluppata in collaborazione con Samsung, il cui obbiettivo è quello di semplificare la sincronizzazione dei dati provenienti da più applicazioni dedicate al fitness.

La prima developer preview di Android 14 ha suggerito che l’app in questione potesse essere integrata direttamente in Android 14 e ora questo sta effettivamente accadendo.

Per fare questo i dati relativi alla salute e al fitness devono essere migrati alla nuova versione e Google vuole rendere la transizione il più semplice possibile per gli utenti.

La migrazione dei dati dovrebbe essere rapida e indolore, sebbene ciò dipenda fortemente dalla quantità di dati raccolti di recente.

Dopo la migrazione l’app Health Connect installata tramite Google Play Store potrà essere rimossa e rimarrà disponibile solo la versione integrata in Android 14 che quindi verrà aggiornata tramite gli aggiornamenti di sistema.

La speranza è che anche altri grandi produttori come ad esempio Xiaomi colleghino finalmente le loro app di salute e fitness all’hub Health Connect, in modo da uniformare l’esperienza offerta agli utenti che è ancora parecchio frammentaria in questo ambito.

