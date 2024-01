La gamma Samsung Galaxy S24 è ormai alle porte e, come spesso accade con l’avvicinarsi del lancio, le indiscrezioni sul prodotto in arrivo si intensificano.

I prezzi dei nuovi smartphone di punta di Samsung sono già trapelati per l’Europa, ma una nuova fuga di notizie sembra confermarli, più o meno.

Emergono i prezzi per l’Europa della gamma Samsung Galaxy S24

Un documento in lingua francese da poco trapelato e relativo a un concorso per la serie Samsung Galaxy S24 rivela i tre prezzi di partenza dei modelli destinati ai mercati europei.

Secondo quanto riportato nel documento i prezzi dovrebbero partire da 899 euro per Samsung Galaxy S24, da 1.169 euro per Samsung Galaxy S24+ e da 1.469 euro per Samsung Galaxy S24 Ultra.

Il prezzo relativo al modello base risulta quindi in linea con quello indicato da una recente indiscrezione, mentre i prezzi indicati per i modelli Plus e Ultra sono più alti di 20 euro. Niente di preoccupante quindi, e non va dimenticato il fatto che Samsung è solita applicare politiche di prezzo diverse a seconda del Paese di commercializzazione, con differenze anche significative tra i vari mercati.

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, in Europa Galaxy S24 e S24+ verrebbero dunque lanciati a 50 euro in meno rispetto ai corrispondenti modelli della gamma Samsung Galaxy S23, visibile dell’immagine di copertina, mentre Galaxy S24 Ultra debutterebbe a un prezzo superiore di 70 euro rispetto al modello dello scorso anno.

Per avere conferme sui prezzi relativi al Bel Paese dovremo probabilmente attendere l’ufficialità e le indicazioni di Samsung Italia, ma ormai non manca molto, visto che i nuovi smartphone della linea regina del colosso sudcoreano verranno presentati ufficialmente il prossimo 17 gennaio.

